Дипломат Чалий: мовчання президента щодо санкцій США проти Дубінського – не найкраща реакція

Президент України Володимир Зеленський має відреагувати на запровадження санкцій проти народного депутата з його партії Олександра Дубінського Сполученими Штатами, вважає український дипломат, посол України у США в 2015–2019 роках Валерій Чалий. Про це він розповів у ефірі каналу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

На думку дипломата, відмова Офісу президента України коментувати ситуацію говорить про «неготовність до реагування».

«Наскільки я знаю, зараз, після заяви, що це має бути рішення партії, що партія повинна відреагувати, все ж таки йдуть постійно обговорення, що робити. Тому що ситуація неординарна. Я вважаю, що точно президент України повинен відреагувати. Мовчання або така відповідь, що «ми не будемо реагувати» – це теж реакція, не найкраща в цій ситуації передусім для української влади, тому що такі речі стратегічним партнерам потрібно обговорювати і треба на них реагувати. Якщо є в президента України в його фракції така людина, яка, як було сказано, в нього окремі погляди – ну то треба реагувати на ці окремі погляди якимось чином», – міркує посол.

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Він додав, що ситуація вимагає також і реакції української правоохоронної системи, яка «повинна теж себе показати, і поки вона мовчить».

Говорячи про вплив подій у Сполучених Штатах на стосунки з Україною, Чалий припустив, що вони уповільнять налагодження стосунків із новим президентом Джо Байденом, який складе присягу 20 січня. Але така ситуація, за його словами, спостерігатиметься загалом у зовнішніх зв’язках США через сконцентрованість нової адміністрації передусім на внутрішніх справах.

«Звичайно, увага до зовнішньої політики, те, що ми очікуємо і хотіли б швидкого поглиблення відносин в перші 100 днів президента Джозефа Байдена, навряд чи буде такою інтенсивною. Тому що він вже сказав про те, що оці внутрішні питання, питання протидії пандемії, економічний пакет, в тому числі питання безпеки сьогодні ключові. В цьому сенсі впливає (ситуація в США на українсько-американські відносини – ред.), а так у нас відносини на високому рівні, я вважаю, що якихось загроз їм на сьогодні немає», – сказав дипломат.

Напередодні антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода заявив, що президент України Володимир Зеленський та Офіс президента не реагуватимуть на запровадження американських санкцій проти члена пропрезидентської партії та народного депутата від неї Олександра Дубінського. Він пояснив це тим, що реакція – нібито прерогатива керівництва фракції.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції також потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».