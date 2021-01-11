Дубінський відреагував на санкції США

Депутат Верховної Ради (фракція «Слуга народу») Олександр Дубінський відреагував на американські санкції проти осіб та організацій, яких Вашингтон вважає частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

«На жаль, брехливі доноси шабунят (очевидно, депутат має на увазі очолювану Віталієм Шабуніним громадську організацію «Центр протидії корупції» – ред.) і всіх інших подібних аферистів з приводу нібито мого зв’язку з Деркачем (позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Деркач – ред.) тимчасово, в силу об’єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу. Вкотре заявляю про те, що я ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі і американські вибори, і ніколи не мав стосунку до оприлюднення або інших подібних дій так званих плівок Порошенка-Байдена», – твердить Дубінський.

«Центр протидії корупції» на чолі з Віталієм Шабуніним раніше зібрав приклади співпраці Дубінського і Деркача, зокрема їхні спільні публічні заходи і листи до американських політиків.

Санкції США член владної фракції Олександр Дубінський назвав «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу».

На включення до списку санкцій відреагував також колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко, який в інтерв’ю виданню «Страна» назвав це рішення Вашингтона «реакцією нової влади США на системне розвінчування корупції» з його боку. Сам Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування».

Раніше 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції потрапили народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

«Російські дезінформаційні кампанії, які націлені на американських громадян, є загрозою для нашої демократії. Сполучені Штати продовжать агресивно захищати наші виборчі системи та процеси», – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

За даними відомства, принаймні з 2019 року Деркач разом зі своїми соратниками залучав американські медіа, базовані в США платформи соцмереж та впливових американців до поширення оманливих та необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні чиновники США брали участь в корупції, відмиванні грошей та незаконному політичному впливі в Україні.

Американська влада вважає, що Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський скоординовано розповсюджували необґрунтовані звинувачення на адресу одного з кандидатів під час виборів у США. Вони неодноразово публічно заявляли, що чиновники уряду США брали участь у корупційних діях в Україні.

Міністерство фінансів США заявляє, що Кулик створив союз з Деркачем для поширення неправдивих звинувачень у міжнародній корупції. Онищенко, який залишив Україну у 2016 році на тлі антикорупційного розслідування, надав відредаговані копії нібито аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками, які Деркач оприлюднив у період з травня по липень 2020 року, щоб дискредитувати чиновників США та вплинути на тамтешні вибори.

Колишній український дипломат Теліженко організував зустрічі між Деркачем та особами США, щоб допомогти пропагувати неправдиві заяви про корупцію в Україні. Дубінський приєднувався до Деркача на пресконференціях, призначених «для увічнення цих та інших неправдивих наративів та зневаження кандидатів у президенти США та їхніх сімей».

Американська влада називає Петра Журавля ключовим членом медіакоманди Деркача, який надає технологічну підтримку діяльності депутата в інтернеті. Журавля вважають власником «Інформаційного агентства Онлі Н’юз» та «Скептік ТОВ», які володіють сайтами, що займаються медіа в Україні, які розповсюджують дезінформацію. Так само Журавель адмініструє сайт NabuLeaks.

Ковальчук, за даними США, є членом медіакоманди. Він готував досьє американських політичних діячів. Симоненко нібито допомагав Деркачу приховувати фінансові активи.

10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача. На думку американських контррозвідників, український депутат намагався дискредитувати головного конкурента президента Дональда Трампа на американських виборах – демократа Джо Байдена. Сам Деркач заявив про помсту щодо нього як «представника команди розслідувачів» і про намір захищати свої інтереси в суді.