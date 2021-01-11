Уряд США запровадив санкції проти семи українців. Серед них – Дубінський та Онищенко

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції потрапили народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Анрій Теліженко та політолог Петро Журавель. Наразі невідома реакція на санкції жодного зі згаданих громадян.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

«Російські дезінформаційні кампанії, які націлені на американських громадян, є загрозою для нашої демократії. Сполучені Штати продовжать агресивно захищати наші виборчі системи та процеси», – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

За даними відомства, принаймні з 2019 року Деркач разом зі своїми соратниками залучав американські медіа, базовані в США платформи соцмереж та впливових американців до поширення оманливих та необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні чиновники США брали участь в корупції, відмиванні грошей та незаконному політичному впливі в Україні.

Американська влада вважає, що Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський скоординовано розповсюджували необґрунтовані звинувачення на адресу одного з кандидатів під час виборів у США. Вони неодноразово публічно заявляли, що чиновники уряду США брали участь у корупційних діях в Україні.

Міністерство фінансів США заявляє, що Кулик створив союз з Деркачем для поширення неправдивих звинувачень у міжнародній корупції. Онищенко, який залишив Україну у 2016 році на тлі антикорупційного розслідування, надав відредаговані копії нібито аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками, які Деркач оприлюднив у період з травня по липень 2020 року, щоб дискредитувати чиновників США та вплинути на тамтешні вибори. Колишній український дипломат Теліженко організував зустрічі між Деркачем та особами США, щоб допомогти пропагувати неправдиві заяви про корупцію в Україні. Дубінський приєднувався до Деркача на пресконференціях, призначених «для увічнення цих та інших неправдивих наративів та зневаження кандидатів у президенти США та їхніх сімей».

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