ЦПК: суд зобов’язав Венедіктову відкрити провадження щодо депутатів Дубінського та Деркача

Печерський районний суд зобов’язав генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо ймовірного вчинення державної зради народними депутатами Олександром Дубінським і Андрієм Деркачем. Про це 7 грудня повідомила громадська організація «Центр протидії корупції», скаргу якої розглядав суд.

«У жовтні ЦПК звернувся до Офісу Генерального прокурора із заявами про злочин депутатів Деркача та Дубінського. Під час спільної пресконференції вони безпідставно заявили про необхідність розслідування нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Вони також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. Зважаючи на стратегічні стосунки України і Сполучених Штатів, такі дії можна розцінювати як державна зрада», – ідеться в повідомленні ЦПК.

В організації стверджують, що генпрокурорка Венедіктова відмовилася відкривати кримінальні провадження. «В Офісі генерального прокурора пояснили це тим, що ЦПК нібито «не надало фактичних даних щодо вчинення злочину», – вказує «Центр протидії корупції».

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Цей крок відомство пояснило причетністю Деркача до втручання у виборчий процес 2020 року в Сполучених Штатах Америки.

Деркач назвав це рішення «помстою» з боку американських політиків.

У серпні з’явилась заява голови контррозвідки США про втручання Росії в американські вибори через дії українського парламентаря Андрія Деркача, який оприлюдненням плівок, на думку американських контррозвідників, намагається дискредитувати головного конкурента Дональда Трампа на американських виборах – демократа Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву, в якій запевнив, що Україна не дозволить втручання у виборчий процес в інших країнах, зокрема у США.