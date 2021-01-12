Санкції США проти Дубінського і Деркача: чому мовчить Зеленський і «Слуга народу»?

11 січня уряд США запровадив санкції проти семи українців. У цьому списку, зокрема, опинилися і два чинні народні депутати: «слуга народу» Олександр Дубінський та позафракційний Андрій Деркач.

Чому так сталося? Що це може означати і які матиме наслідки? Та що думають про санкції США щодо представника монобільшості Дубінського президент Зеленський і «Слуга народу».

У чому причина та суть введених проти Дубінського та Деркача санкцій США?

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти людей, які є, як зазначають у відомстві, частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського позафракційного народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом», та народного депутата України від «слуги народу» Олександра Дубінського.

Їм також закидають лобістські дії проти Національного антикорупційного бюро (НАБУ): спроби його дискредитувати і змінити керівництво.

«Деркач, народний депутат України, вже понад десять років є активним російським агентом, який підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами», – йдеться у заяві Держдепартаменту США.



Щодо Дубінського, то наголошується на тому, що він був серед тих, хто «публічно виступав разом із Деркачем або приєднувався до нього для скоординованого поширення і просування облудних або необґрунтованих закидів стосовно кандидата на політичну посаду в США» (йдеться, вочевидь, про новообраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена).

Накладені санкції означають економічні обмеження для Деркача та Дубінського (зокрема, щодо відкриття рахунків та транзакцій).

Якою була реакція Деркача і Дубінського?

На введення санкцій проти себе позафракційний депутат Андрій Деркач відреагував так: «Сумно спостерігати, як заокеанські політики зі світових захисників свободи слова стають світовими цензорами. Поки буде зовнішнє управління – так буде завжди. Будь-який український політик, журналіст, громадський діяч, який наважиться заговорити про зовнішнє управління та міжнародну корупцію, ризикує бути «вимкнений з ефіру» цензором».

Такий пост Деркач опублікував у своєму телеграм-каналі, адже ще 19 жовтня 2020 року його акаунт у фейсбуці заблокували через втручання в американські вибори.

А ось такою була реакція на санкції США народного депутата від «слуги народу» Олександра Дубінського: «На жаль, помилкові доноси шабунят і всіх інших подібних аферистів, з приводу, нібито, мого зв'язку з Деркачем, тимчасово, в силу об'єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу. В черговий раз заявляю про те, що я ніколи не втручався у вибори в інших державах, зокрема, і американські вибори, та ніколи не мав стосунку до оприлюднення або інших подібних дій так званих «плівок Порошенка-Байдена». І це все прекрасно знають».

Дубінський також заявив, що має намір дати відповідь на введення проти нього санкцій діями, що матимуть «юридичний характер».

Як відреагував на санкції проти Дубінського президент Зеленський?

Наразі жодної реакції на введення американських санкцій проти депутата з пропрезидентської політсили з боку Володимира Зеленського чи Офісу президента не було, що декого неабияк обурило.

Ось як, наприклад, на таке мовчання відреагував блогер Микола Малуха: «Будь-який голова держави, який поважає себе, після того, як депутата політичної сили імені президента Уряд США визнав агентом російських спецслужб і наклав санкції, повинен зробити наступні кроки: 1. Офіційну заяву з приводу американських санкцій на свого депутата (нехай навіть на рівні стурбованості); 2. Ініціювання процесу позбавлення членства у фракції; 3. Звернення до генпрокурора розпочати кримінальне впровадження щодо групи російських агентів та, зокрема, Дубінського. Як бонус, можна на практиці продемонструвати прийняте депутатами скасування недоторканності. Якщо жодного з цих кроків не буде зроблено, то це зробить президента співучасником».

Радіо Свобода звернулося до Офісу президента із проханням пояснити те, чому президент Зеленський та ОП не поспішають з реакцією на введення американських санкцій проти Олександра Дубінського.

«А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад?» – запитав у відповідь антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

На уточнення Радіо Свобода про те, що Олександр Дубінський – народний депутат від пропрезидентської партії у Верховній Раді, Михайло Подоляк зазначив: «Тим не менше, Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції «Слуга народу». Саме так і правильно».

Із цим погоджується і політолог Олег Саакян.

«Зараз реагування з боку Офісу президента може навпаки привернути додаткову увагу і маніпуляції до цього і без того скандального і безпрецедентного рішення», – вважає він.

Як відреагували на санкції проти Дубінського у «Слузі народу»?

Не поспішають поки реагувати на американські санкції проти Дубінського і в самій партії «Слуга народу», яку він як народний депутат представляє у парламенті.

«Зараз, ви ж знаєте, фракція не може зібратися, тому що локдаун. Вивчаємо питання, вчора тільки ввечері інформація з’явилась. Треба ще час, щоб зрозуміти, про що йдеться, і як на це можна реагувати. Але поки що навіть обговорень ніяких немає, бо свіжа інформація. Ми зайняті тарифами, зайняті більш нагальними питаннями», – пояснив у коментарі Радіо Свобода голова партії та перший заступник однойменної фракції у парламенті Олександр Корнієнко.

Чому очільник держави та орієнтована на нього політсила мали б якомога швидше висловитись у подібній ситуації, громадський активіст Сергій Стерненко пояснює так: «Партія «Слуга народу» – це фактично партія Володимир Зеленський. Саме він привів цю політисилу до влади, а Дубінського зробив депутатом. Зеленський контролює ключові рішення партії. Тобто один з керівників політсили нинішнього президента – російський агент».

Дехто з однопартійців Дубінського все ж таки висловив своє персональне ставлення до ситуації, яка сталася.

«Це лише початок «веселого» періоду для проросійських діячів та корупціонерів. Санкціями США не обмежаться», – написав представник монобільшості у парламенті та голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чєрнєв.

Тим часом голова Львівської обласної державної адміністрації та член «Слуги народу» Максим Козицький прямо закликав партію відреагувати на санкції США проти Дубінського.

«Ця заява розміщена на сайті Міністерства фінансів країни, яка чи не найбільше допомагала та продовжує допомагати нам у боротьбі проти російського агресора. Як очільник Львівської облдержадміністрації та депутат Львівської обласної ради від ПП «Слуга народу» закликаю партійне керівництво дати оцінку ситуації», – написав він.

Чи матимуть введені проти Дубінського санкції США наслідки для президента Зеленського?

На думку політолога Олега Саакяна, введені проти представника пропрезидентської фракції та партії Олександра Дубінського американські санкції хоч і не є персональним ударом по президенту Зеленському чи українській владі, однак вони матимуть вплив на його репутацію (насамперед на його сприйняття США та Заходом).

«Вже ж таки пан Дубінський є депутатом правлячої коаліції і тому тут потрібно не стільки заявляти і говорити, скільки зробити певні символічні кроки всередині команди, які б демонстрували осуд і відмежовування від позицій та діяльності Дубінського, яка охарактеризована американською стороною як «діяльність в інтересах Російської Федерації», – зазначив Саакян у коментарі Радіо Свобода.

На його думку, українські спецслужби також можуть допомогти у цьому, перевіривши інформацію про те, чи справді Дубінський співпрацював з Деркачем в інтересах Росії.

Що ж до того, чи матимуть введені проти Дубінського санкції США вплив на українського олігарха Ігоря Коломойського, то, на думку Саакяна, ні, водночас він не виключає, що вони є певним «меседжем» і для Коломойського.

«Думаю, що момент пов'язаності пана Дубінського з олігархом Коломойським (який жваво обговорюється кулуарно в українській політиці і в медіа), він, звісно ж, аналізувався Сполученими Штатами», – пояснює політолог.

Радіо Свобода поцікавилось думкою самого Ігоря Коломойського про це. Однак, на момент публікації цього матеріалу він не надав своєї відповіді.

Хто ще, крім Дубінського і Деркача, потрапив під санкції США?

Під санкції також потрапили:

колишній народний депутат Олександр Онищенко ,

, колишній прокурор Костянтин Кулик ,

, помічник Деркача Антон Симоненко

помічник Деркача Дмитро Ковальчук ,

, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко

політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній

«Ера-Медіа» ,

, «Інформаційного агентства Онлі Н’юз» ,

, «Скептик»

Nabuleaks.

«Російські дезінформаційні кампанії, які націлені на американських громадян, є загрозою для нашої демократії. Сполучені Штати продовжать агресивно захищати наші виборчі системи та процеси», – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

За даними відомства, принаймні з 2019 року Деркач разом зі своїми соратниками залучав американські медіа, базовані в США платформи соцмереж та впливових американців до поширення оманливих та необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні чиновники США брали участь в корупції, відмиванні грошей та незаконному політичному впливі в Україні.

Американська влада вважає, що Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський скоординовано розповсюджували необґрунтовані звинувачення на адресу одного з кандидатів під час виборів у США. Вони неодноразово публічно заявляли, що чиновники уряду США брали участь у корупційних діях в Україні.

Міністерство фінансів США заявляє, що Кулик створив союз з Деркачем для поширення неправдивих звинувачень у міжнародній корупції. Онищенко, який залишив Україну у 2016 році на тлі антикорупційного розслідування, надав відредаговані копії нібито аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками, які Деркач оприлюднив у період з травня по липень 2020 року, щоб дискредитувати чиновників США та вплинути на тамтешні вибори.

Колишній український дипломат Теліженко організував зустрічі між Деркачем та особами США, щоб допомогти пропагувати неправдиві заяви про корупцію в Україні. Дубінський приєднувався до Деркача на пресконференціях, призначених «для увічнення цих та інших неправдивих наративів та зневаження кандидатів у президенти США та їхніх сімей».

Американська влада називає Петра Журавля ключовим членом медіакоманди Деркача, який надає технологічну підтримку діяльності депутата в інтернеті. Журавля вважають власником «Інформаційного агентства «Онлі Н’юз» та «Скептік ТОВ», які володіють сайтами, що займаються медіа в Україні, які розповсюджують дезінформацію. Так само Журавель адмініструє сайт NabuLeaks.

Ковальчук, за даними США, є членом медіакоманди. Він готував досьє американських політичних діячів. Симоненко нібито допомагав Деркачу приховувати фінансові активи.