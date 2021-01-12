Зеленський не реагуватиме на санкції США проти «слуги народу» Дубінського – радник

Президент України Володимир Зеленський та Офіс президента не реагуватимуть на запровадження американських санкцій проти члена пропрезидентської партії та представника монобільшості у парламенті Олександра Дубінського. Про це у коментарі Радіо Свобода зазначив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

«А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції «Слуга народу». Саме так правильно», – зауважив Подоляк.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції також потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в коментарі Радіо Свобода розповів, що питання накладених на Дубінського санкцій США поки що не було на порядку денному політичної сили.