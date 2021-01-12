Голова Львівської ОДА та член «Слуги народу» закликав партію відреагувати на санкції США проти Дубінського

Голова Львівської обласної державної адміністрації та член «Слуги народу» Максим Козицький закликав партію відреагувати на санкції США проти народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського.

«Ця заява розміщена на сайті Міністерства фінансів країни, яка чи не найбільше допомагала та продовжує допомагати нам у боротьбі проти російського агресора. Як очільник Львівської облдержадміністрації та депутат Львівської обласної ради від ПП «Слуга народу» закликаю партійне керівництво дати оцінку ситуації», – написав Козицький у фейсбуці.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції також потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в коментарі Радіо Свобода розповів, що питання накладених на Дубінського санкцій США поки що не було на порядку денному політичної сили.