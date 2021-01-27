В ОП розповіли, як Зеленський відреагував на відмову Дубінського вийти зі «Слуги народу»

В Офісі президента розповіли Радіо Свобода, як Володимир Зеленський відреагував на те, що «слуга народу» Олександр Дубінський (котрий потрапив під американські санкції) відмовився від його пропозиції добровільно вийти з фракції монобільшості.

«Президент завжди реагує на все спокійно, бо для нього ключовими є свобода і право людини на свій вибір. Що робити далі? Це питання, перш за все, про повагу пана Дубінського до всієї команди та до виборців «Слуги народу». Все ж таки ця історія взагалі не має стосунку до офіційної позиції нашої держави, а є виключно особистим вибором окремих публічних діячів», – зазначив у коментарі Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

Він також наголосив, що відмова Дубінського у відповідь на пропозицію президента вийти з монобільшості «не може вплинути на роботу команди влади та фракції», бо всі зацікавлені у тому, аби «спільно працювати в інтересах держави і не відмовлятись від виконання колективних передвиборчих зобов’язань перед країною».

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«Позиція пана Дубінського є абсолютно прозорою: він має доводи своєї правоти і оприлюднює їх, він хоче довести свою позицію. І те, як він відреагував, на нього схоже. Головне, що працездатність команди не викликає сумнівів. Про це свідчить результативність її голосування цього пленарного тижня (насамперед, за фундаментальний закон про референдуми)», – вважають у Офісі президента.

Радіо Свобода також запитало, чи не жалкує президент Зеленський про те, що Дубінський свого часу став членом його політсили і пройшов саме завдяки рейтингу «Слуги народу» до парламенту.

«Володимир Зеленський у 2019 році дав шанс сотням нових людей прийти у політику, реалізувати свій потенціал та реформувати країну, і цей шанс пан Дубінський отримав на рівні з іншими. Відверто кажучи, активність пана Дубінського у деяких питаннях була дещо відмінною від фракції та загалом від команди влад, але це – нормально, це – про внутрішню дискусію, про альтернативні точки зору. Оцінювати усе це потрібно комплексно», – зазначив у відповідь антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

На запитання Радіо Свобода про те, чи не боїться Зеленський втратити монобільшість через можливе виключення Дубінського зі «слуги народу», в Офісі президента наголосили, що «боїться чи не боїться – взагалі не категорії для президента».

«Навпаки, він бере на себе дуже багато особистої відповідальності та активно підтримує будь-які реформаторські ініціативи, на які роками не зважувалися вчорашні політичні еліти. Фракція «Слуги народу» та загалом уся команда влади цілком можуть працювати і надалі – ефективно та в інтересах України, на основі програми президента та «Слуги народу». Особистісні історії окремих людей не мають і точно не будуть ставити під загрозу роботу команди. Держава, її потреби, трансформація управлінської моделі, прозорість – все це набагато важливіше», – підсумував Подоляк.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції також потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».

Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальні провадження стосовно народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 січня. Йдеться про звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.