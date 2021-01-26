Зеленський пропонував Дубінському вийти з фракції, але той «не відчуває себе винним» – Корнієнко

Президент України Володимир Зеленський закликав вийти з фракції народного депутата зі «Слуги народу» Олександра Дубінського, на якого накладені американські санкції через звинувачення в причетності до втручання в американські вибори. Це Радіо Свобода підтвердив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Таку пропозицію Зеленський озвучив перед засіданням фракції 25 січня, проте Дубінський відмовився, каже Корнієнко.

«Він, в принципі, говорить одне і те саме у всіх своїх джерелах. Каже, що він не винен, і вини не відчуває, тому виходити з фракції не буде», – передав позицію Дубінського перший заступник голови фракції.

Депутат зі «Слуги народу» Олександр Дубінський та його адвокатка Тетяна Костіна вважають, що санкції Сполучених Штатів стали результатом «брехливого доносу» «Центру протидії корупції» і конкретно очільниці організації Дарії Каленюк. Вони нібито ввели в оману американських посадовців. Активістка в коментарі Радіо Свобода заявила, що парламентар «переоцінює» можливості «ЦПК».

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції також потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».

Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальні провадження стосовно народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 січня. Йдеться про звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.