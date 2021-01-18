Дубінський не збирається виходити зі «Слуги народу» через санкції США

Вже тиждень, як у фракції «Слуга народу» не оприлюднили жодної офіційної реакції на запровадження проти її члена – народного депутата Олександра Дубінського – американських санкцій через звинувачення його у причетності до втручання в американські вибори. Хоча, як наголошували в Офісі президента, саме реакція монобільшості мала би бути в цьому випадку пріоритетною.

Тим часом сам Олександр Дубінський заявив, що не збирається виходити із фракції «Слуги народу» та пообіцяв судитися з «Центром протидії корупції» через «фальшиві доноси», які, на його думку, і спровокували проти нього санкції США.

Що робить Дубінський після потрапляння під санкції?

За тиждень від моменту потрапляння під санкції США «Слуга народу» Олександр Дубінський встиг:

«Нами підготовано і буде подано невідкладно до правоохоронних органів заяви, відповідно до визначеної законом підслідності, про кримінальні правопорушення. Поки що тих, які вчинені лише проти народного депутата Олександра Дубінського: кримінальних проступків – 4, нетяжких злочинів –5, тяжких – 3 і особливо тяжкий –​ 1. І Шабунін з Каленюк мають понести відповідальність за це», – зазначила адвокатка Дубінського Тетяна Костіна, однак, додала, що «особисто проситиме», аби щодо них було застосоване «не пов'язане з реальним позбавленням волі покарання», оскільки її та її клієнта цікавлять «не виконавці, а реальні замовники».

Що кажуть у ЦПК?

У «Центрі протидії корупції» тим часом зазначають: заяви Олександра Дубінського про намір судитися з ЦПК, хоч і очікувані, однак , на їхню думку, він переоцінює потужність і спроможність «Центру протидії корупції» у ситуації з накладенням на нього американських санкцій. Про це у коментарі Радіо Свобода заявила виконавча директорка ЦПК Дарія Каленюк

«Він говорить, що ми ввели в оману уряд Сполучених Штатів Америки. Коли він це говорить, це значить, що він пропонує версію, що ЦПК увів в оману Центральне розвідувальне управління, Федеральне бюро розслідувань та Державний департамент. Я, звичайно, вдячна за такий комплімент, але, на жаль, у нас ще немає аж таких спроможностей. Тому санкції стосовно Олександра Дубінського – це рішення уряду США і воно обґрунтовується їхніми внутрішніми процедурами», – сказала Каленюк.

За її словами, звертання до іноземних країн з інформацією про корупційні порушення чи порушення інших законів –​ нормальна міжнародна практика, яка, завдяки ухваленню акту Магнітського, в останні роки набула ще більшого поширення.

«Цей закон передбачає накладання санкцій на корупціонерів, на тих, хто порушує права людини, з різних куточків світу. Також санкційний інструмент США передбачає отримання інформації від громадських організацій. Ми просто скористалися цим правовим інструментом», – наголошує Каленюк.

Відтак, звинувачення Дубінського на адресу ЦПК, на її думку, є лише спробою «переконати народних депутатів від «Слуги народу» (які не розуміють, як США накладають санкції, як працюють громадські організації і чим реально займався Дубінський) його покривати і не виключати з фракції».

Чи може «Слуга народу» виключити Дубінського з фракції через санкції США?

Дати однозначну відповідь на це питання наразі складно.

З одного боку, експерти наголошують на необхідності такого кроку.

«Від необдуманих або навпаки спланованих дій цього депутата країна несе іміджеві втрати. Тому фракція повинна не просто видалити його з неї, але і зробити так, щоб крайньою не виявилась країна», – вважає політолог Микола Давидюк.

З іншого боку, керівництво «Слуги народу» не поспішає коментувати можливість виключення Дубінського з фракції: запитання Радіо Свобода про це поки що залишились без відповіді.

А що кажуть депутати монобільшості?

«Це має бути рішення фракції. Складно прогнозувати. Для мене це (внесення Дубінського до санкційного списку США через звинувачення у впливі на американські вибори – ред.) – достатня аргументація​ (щоб проголосувати за його виключення з фракції – ред.)», – зазначив у коментарі Радіо Свобода «слуга народу» Єгор Чернєв.

Тим часом його колега Олександр Качура спершу хоче почути аргументи усіх можливих сторін.

«Я хотів би насамперед почути пояснення з цього приводу пана Дубінського і тільки після цього ухвалювати рішення. Тобто я ще не сформував кінцеву позицію з цього приводу», – пояснив Качура у коментарі Радіо Свобода.

Сам Дубінський висловив упевненість: для його виходу та виключення із фракції наразі немає ніяких підстав.

«Так, я критикую фракцію. Комусь це часто не подобається. Але не не питання про виключення з фракції, це питання про зміни, які мають відбуватися всередині фракції, всередині політичної партії для того, щоб виконувати ті обіцянки, які ми давали перед виборами. І я можу сказати, що якщо хтось ухвалить рішення про виключення мене із фракції, я думаю, що вона буде приречена після цього», –​ вважає Дубінський.

Чи може Дубінський (у разі виключення зі «Слуги народу») спровокувати розпад монобільшості?

Сценарій, коли виключення Дубінського із фракції спровокує вихід із неї і низки депутатів так званої «групи Коломойського» та поставить під загрозу подальше існування монобільшості, на думку представника «Слуги народу» Олександра Качури, нереалістичний.

«Не думаю, що такий сценарій взагалі імовірний», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

«Приєднання до нього частини депутатів з «групи Коломойського» можливе, але, не думаю, що Дубінський розвалить монобільшість», – припускає вже політолог Микола Давидюк.

А от «слуга народу» Єгор Чернєв іншої думки.

«Я не виключаю такого сценарію. І тоді, дійсно, «Слуга народу» має йти в коаліцію. Малоймовірно, що це може бути коаліція з ЄС або ОПЗЖ (проти цього буде більша частина фракції). Також, навряд чи може бути коаліція з «За майбутнє». Інші варіанти, думаю, більш реалістичні», – розповів він.

Станом на жовтень 2020 року до так званої неформальної «групи Коломойського» у «Слузі народу» зараховували до 40 депутатів. Окрім того, близько 5 депутатів із цієї орбіти виокремлювали у так звану групу блогерів, орієнтовану на Олександра Дубінського.

Чому у «Слузі народу» не поспішають реагувати на санкції щодо Дубінського?

Від моменту введення санкцій США проти «слуги народу» Олександра Дубінського минув тиждень, однак, попри очікування суспільства і Офісу президента, у монобільшості досі так і не визначились зі своєю позицією у цій ситуації.

«Питання, яке стосується пана Дубінського, може бути розглянуте на найближчому засіданні фракції разом з іншими питаннями порядку денного. Спеціально скликати з цього приводу позачергове засідання ми не будемо», – зазначив у п'ятницю 15 січня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Дещо раніше – 12 січня – його перший заступник Олександр Корнієнко у коментарі Радіо Свобода пояснював, що наразі депутати монобільшості «зайняті більш нагальними питаннями» і додавав, що в ситуації з Дубінським «слугам народу» «треба ще час, щоб зрозуміти, про що йдеться, і як на це можна реагувати».

Станом на 18 січня ситуація кардинально не змінилася: у керівництві фракції Радіо Свобода пояснили: «Більше, ніж сказано, сказати поки що не можуть».

На думку політолога Миколи Давидюка, так відбувається тому, що наразі в монобільшості немає розуміння того, як реагувати на ситуацію з Дубінським.

«Кейс Дубінського достатньо глибокий та цікавий і «Слузі народу» важливо не просто відсторонитися (виключивши, наприклад, Дубінського зі свого складу) але і як фракції, лідером якої є президент, важливо зробити так, щоб країна не була крайньою», – пояснює він.

Чому «Слуга народу» досі не визначилось зі своєю позицією щодо санкцій США проти Дубінського, Радіо Свобода запитало безпосередньо і в представників монобільшості.

«Можу припустити, що фракцію не скликали через те, що мажоритарники зараз знаходяться на своїх округах. Але, на мою думку, фракція мала б відреагувати на впровадження санкцій країною-партнером. І це питання, перш за все, до керівництва фракції, яке мало б організувати засідання з цього приводу», – зазначив у коментарі Радіо Свобода «Слуга народу» Єгор Чєрнєв.

«Я вважаю, що треба невідкладно у таких випадках збирати фракцію і обговорювати це. Чому не проводиться відповідне засідання? Це питання до керівників фракції», – додав вже його колега Олександр Качура.

Що про Дубінського заявили в ОП?

Попри намір дочекатись спершу реакції від «Слуга народу» на санкції США щодо Дубінського (хоч і з запізненням), вже відреагували в Офісі президента.

«Офіс президента України зробить усе, що в його силах, для того, щоб відповідальні за втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки були притягнуті до відповідальності, незалежно від партійної приналежності. Конкретні кроки будуть оприлюднені найближчим часом», – наголосили в ОП.

У коментарі Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк також додав, що «формат реакції і її зміст буде визначатися фракцією та відповідними відомствами» (наприклад, МЗС, за його словами, «має дати оцінку ризиків у зв'язку з цими індивідуальними санкціями»).

Щодо тривалого мовчання всередині самої «Слуги народу», то, на думку Подоляка, фракція «абсолютно живий організм» і «цілком може взяти тимчасову паузу, щоб уважно вивчити ризики, дослідити усю інформацію та відпрацювати свої рішення».

У чому причина та суть введених проти Дубінського санкцій США?

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти людей, які є, як зазначають у відомстві, частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського позафракційного народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом», та народного депутата України від «слуги народу» Олександра Дубінського.

Їм також закидають лобістські дії проти Національного антикорупційного бюро (НАБУ): спроби його дискредитувати і змінити керівництво.

«Деркач, народний депутат України, вже понад десять років є активним російським агентом, який підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами», – йдеться у заяві Держдепартаменту США.



Щодо Дубінського, то наголошується на тому, що він був серед тих, хто «публічно виступав разом із Деркачем або приєднувався до нього для скоординованого поширення і просування облудних або необґрунтованих закидів стосовно кандидата на політичну посаду в США» (йдеться, вочевидь, про новообраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена).

Накладені санкції означають економічні обмеження для Деркача та Дубінського (зокрема, щодо відкриття рахунків та транзакцій).