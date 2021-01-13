У Зеленського пообіцяли «конкретні кроки» щодо відповідальних за втручання у вибори в США

Офіс президента України пізно ввечері 13 січня відреагував на повідомлення про санкції щодо осіб та організацій в Україні, яких влада Сполучених Штатів вважає частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

«Офіс президента України зробить усе, що в його силах, для того, щоб відповідальні за втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки були притягнуті до відповідальності, незалежно від партійної приналежності. Конкретні кроки будуть оприлюднені найближчим часом», – ідеться в твітері офісу Зеленського.

Раніше текст аналогічного змісту у своєму твітер-акаунті оприлюднив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

12 січня антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода заявив, що президент України Володимир Зеленський та Офіс президента не реагуватимуть на запровадження американських санкцій проти члена пропрезидентської партії та народного депутата від неї Олександра Дубінського. Він пояснив це тим, що реакція – нібито прерогатива керівництва фракції.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції також потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».