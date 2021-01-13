Єрмак прокоментував санкції США проти Дубінського та інших, але не назвав жодного прізвища

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак ввечері 13 січня виступив із заявою, яку можна сприйняти як реакцію на запровадження санкцій США проти семи громадян України та чотирьох організацій. Серед підсанкційниз осіб – один із провідних членів владної в Україні політичної партії «Слуга народу», депутат Верховної Ради Олександр Дубінський.

«Для ясності – незалежно від партійної приналежності, ця влада зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання у вибори в США», – написав Єрмак у твітері.

Це перша реакція хоча б когось із наближених до президента Володимира Зеленського високопосадовців на запровадження санкцій проти осіб та організацій, яких влада США вважає частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. На момент публікації Єрмака від часу оголошення про санкції минуло майже дві доби.

12 січня антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода заявив, що президент України Володимир Зеленський та Офіс президента не реагуватимуть на запровадження американських санкцій проти члена пропрезидентської партії та народного депутата від неї Олександра Дубінського. Він пояснив це тим, що реакція – нібито прерогатива керівництва фракції.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції також потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».