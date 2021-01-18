Адвокат Дубінського звинуватила «ЦПК» у санкціях Вашингтону – Каленюк подякувала «за комплімент»

Виконавча директорка українського «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк прокоментувала заяви адвокатки народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського про те, що її організація причетна до запровадження санкцій Сполучених Штатів Америки проти нього. Як зазначила активістка в коментарі Радіо Свобода, парламентар «переоцінює» можливості «ЦПК».

«Олександр Дубінський переоцінює потужність і спроможність «ЦПК». Він говорить, що ми ввели в оману уряд Сполучених Штатів Америки. Коли він це говорить, це значить, що він пропонує версію, що ЦПК увів в оману Центральне розвідувальне управління, Федеральне бюро розслідувань та Державний департамент. Я, звичайно, вдячна за такий комплімент, але, на жаль, у нас ще немає аж таких спроможностей. Тому санкції стосовно Олександра Дубінського – це рішення уряду США і воно обґрунтовується їхніми внутрішніми процедурами», – сказала Каленюк.

Вона назвала заяви Дубінського «очікуваними» і додала, що причини для запровадження санкції проти Дубінського уряд США виклав у своєму пресрелізі. Натомість, за словами активістки, є факти, які вказують на причетність Дубінського до спроб втрутитися у вибори президента США.

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«Є факти виходу Олександра Дубінського з Андрієм Деркачем, агентом Кремля, на пресконференцію. На цій пресконференції вони поширювали дезінформацію стосовно Демократичної партії і одного з кандидатів у президенти США», – стверджує очільниця «ЦПК»

За її словами, звернення до іноземних країн з інформацією про корупційні порушення чи порушення інших законів – нормальна міжнародна практика, яка, завдяки ухваленню «акту Магнітського», в останні роки набула ще більшого поширення.

«Цей закон передбачає накладення санкцій на корупціонерів, на тих, хто порушує права людини, з різних куточків світу. Також санкційний інструмент США передбачає отримання інформації від громадських організацій. Ми просто скористалися цим правовим інструментом», – пояснила Каленюк.

Відтак, звинувачення Дубінського на адресу ЦПК, на її думку, є лише спробою«переконати народних депутатів від «Слуги народу» (які не розуміють, як США накладаються санкції, як працюють громадські організації і чим реально займався Дубінський) його покривати і не виключати з фракції».

18 січня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський провів пресконференцію, на якій його адвокатка Тетяна Костіна заявила, що санкції Сполучених Штатів стали результатом «брехливого доносу» «Центру протидії корупції» і конкретно Дарії Каленюк, які нібито ввели в оману американських посадовців. Вона анонсувала позов проти антикорупційних активістів.

«Нами підготовано і буде подано невідкладно до правоохоронних органів заяви, відповідно до визначеної законом підслідності, про кримінальні правопорушення. Поки що тих, які вчинені лише проти народного депутата Олександра Дубінського: кримінальних проступків – чотири, нетяжких злочинів – п’ять, тяжких – три і особливо тяжкий – один. І (директор «ЦПК» Віталій – ред.) Шабунін з Каленюк мають понести відповідальність за це», – сказала Костіна.

Вона, однак, додала, що «особисто проситиме», аби щодо Каленюк і Шабуніна було застосоване «не пов’язане з реальним позбавленням волі покарання», оскільки її та її клієнта цікавлять «не виконавці, а реальні замовники».

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11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Серед них – народний депутат Андрій Деркач, якого Вашингтон називає «російським агентом», представник «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».