«Слуга народу» може виключити Дубінського через санкції США, він погрожує розпадом монобільшості

У монобільшості активно розмірковують одразу над кількома можливими шляхами виходу із ситуації, що склалася після введення санкцій США проти народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського. Один із варіантів –​ виключення Дубінського з фракції.

Сам він добровільно виходити зі «Слуги народу» відмовляється і тисне на президента та фракцію, лякаючи їх руйнуванням монокоаліції в парламенті.

Чи справді існування монобільшості під загрозою? І чи готові колеги Дубінського по фракції виключити його зі своїх лав?

Чому Дубінський не хоче добровільно вийти зі «Слуги народу»​?

Ще 19 січня Олександр Дубінський заявив: ​«Якщо хтось ухвалить рішення про виключення мене із фракції, я думаю, що вона буде приречена після цього».

Своєї думки не змінив депутат і тепер: на вечірньому засіданні «Слуги народу» 25 січня він відмовився від пропозиції президента Зеленського вийти з лав фракції.

«Каже, що він не винен, і вини не відчуває, тому виходити з фракції не буде», –розповів у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови монобільшості у парламенті Олександр Корнієнко.

А ось як пояснює свою позицію сам Дубінський: «Я боровся за партію у 2019 році, домагався для неї найкращого результату на місцевих виборах у 2020 році, і вважаю, що ми всі ще маємо унікальний шанс змінити країну, маючи контрольний пакет акцій у всіх гілках влади. Але для цього Президенту треба терміново позбутися від частини свого оточення, яке тягне його і партію на дно, використовуючи можливості влади для особистої наживи. А також усвідомити загрозу для національної безпеки, яка йде від аферистів соросят-пінчучат».

Що хочуть зробити з Дубінським у «Слузі народу»​?

За словами президента Володимира Зеленського, найбільш доцільним виходом із ситуації, що склалася навколо Дубінського, стало б його виключення з фракції. Саме на цьому він наголосив під час вечірньої зустрічі зі «слугами народу» 25 січня.

Однак, у фракції загалом розглядають три можливі сценарії:

підтримати Дубінського та звернутись з відповідними листами про це до різних (зокрема, і закордонних) організацій;

ініціювати через відповідні звернення його звільнення з посади заступника голови Комітету з питань податків та митної політики;

виключити його із фракції.

«День-два ми будемо вивчати цю ситуацію і, можливо, знову збиратимемо фракцію, щоб ухвалити чи не ухвалити рішення», – розповів журналістам перший заступник голови фракції монобільшості та голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко одразу після засідання фракції 25 січня.

Чому в «Слузі народу» не можуть виключити Дубінського вже зараз?

Спочатку має відбутись анонімне голосування і лише, якщо щонайменше 70% фракції підтримає цей варіант, Дубінського зможуть виключити з монобільшості.

Водночас частина «слуг народу» вважає, що питання про це має вирішуватись не фракцією, а безпосередньо президентом. Такої думки, наприклад, «слуга народу» Євгеній Шевченко.

«Особисто у мене поки що немає чіткої відповіді на те, чи проголосував би я за виключення Дубінського з фракції, тому що, з одного боку, я по-людськи добре ставлюсь до Дубінського, а з іншого – я розумію і президента. І мені тут дуже складно визначитись. Сподіваюсь, що це питання президент вирішить безпосередньо з Дубінським, без нас. Це було б найкращим виходом із цієї ситуації», – зазначив Шевченко у коментарі Радіо Свобода.

Але не лише дружні відносини з Дубінським наразі є перешкодою для низки «слуг народу» проголосувати за виключення Дубінського з фракції.

Ще частина депутатів не готова наважитись на подібний крок через побоювання потрапити під інформаційну атаку Дубінського.

Таку позицію розуміють не всі.

«Ці наслідки, я думаю, будуть лише позитивними, тому що (можу скати особисто по собі) чорний піар – теж піар», – говорить «слуга народу» Ростислав Тістик.

Він вважає введені проти Дубінського американські санкції «обґрунтованими і не випадковими».

«Це точно не та історія, про яку ми почули на фракції, що хтось написав якусь кляузу чи звернувся до уряду США, посольства США щодо Дубінського. Я в цю історію особисто не вірю. Я вірю, що санкції проти нього справді ґрунтуються на чітких фактах», – сказав Ростислав Тістик у коментарі Радіо Свобода та додав, що готовий буде голосувати за виключення Дубінського із фракції.

Чи може виключення Дубінського зі «Слуги народу» знищити монокоаліцію?

Під час вечірнього засідання «Слуги народу» 25 січня Дубінський пригрозив Володимиру Зеленському, що у разі його виключення з фракції за ним услід можуть вийти ще 30 депутатів (а відтак існування монобільшості у парламенті опиниться під загрозою).

Цю ж тезу він повторив і наступного дня (вже у відеозверненні до президента).

«Ніякого добровільного рішення про вихід із фракції не буде. Якщо ж таке рішення (абсолютно нелогічне, незаконне, всупереч регламенту) буде ухвалене щодо мене фракцією, ну, що ж: це буде рішення, яке приведе фракцію до розпаду», – наголошує Дубінський.

При цьому він публічно просить Зеленського про особисту зустріч «без посередників, які вливають вам у вуха брехню, і аферистів, які працюють на свої кишені, а не на інтереси України». Втім, обізнаний із ситуацією співрозмовник повідомив Радіо Свобода, що напередодні Дубінський сам проігнорував запрошення прийти до Офісу президента та обговорити ситуацію до засідання фракції. На Банковій не коментували, чи це відповідає дійсності. Радіо Свобода звернулося з цього приводу до Офісу президента.

Загалом більшість опитаних Радіо Свобода депутатів зі «Слуги народу» поки що сумніваються в тому, що потенційне виключення Дубінського із фракції може знищити монобільшість.

Чи не головним аргументом називають те, що бізнесмен Ігор Коломойський, з яким часто пов'язують депутата Дубінського, не зацікавлений у повній втраті впливу всередині монобільшості, відтак частина представників так званої «групи Коломойського» у «Слузі народу» все ж таки залишиться. Зокрема, таке пояснення у розмові з Радіо Свобода озвучив один із впливових членів фракції.

Він не виключає, що услід за Дубінським з монобільшості справді можуть вийти депутати, але, на його думку, їх буде не більше від 15, відтак загрози для подальшого існування монокоаліції не буде.

Водночас у «Слузі народу» є і ті, хто думає інакше, і саме тому не хоче голосувати за виключення Дубінського із фракції, побоюючись формування нової коаліції.

Із ким «Слуга народу» може сформувати нову коаліцію, якщо вихід Дубінського все ж таки зруйнує монобільшість?

Впливовий представник «Слуги народу» у розмові з Радіо Свобода сказав, що вважає формування нової коаліції малоймовірним сценарієм, однак зазначив, що у разі потреби нову більшість у парламенті, найімовірніше, формуватимуть з партією «Голос» і/або депутатською групою «Довіра».

Як загалом американські санкції вже вплинули на життя Дубінського в Україні?

Після того, як США наклали санкції на депутата Дубінського, Національний банк попередив комерційні банки про ризики співпраці з ним та іншими підсанкційними особами.

«Звертаємо увагу на ризики, пов'язані із здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам ужити належних заходів обачливості з метою управління такими ризиками», – наголосили в НБУ.

Про те, чому Олександр Дубінський потрапив під санкції США, читайте тут. ​