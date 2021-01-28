YouTube видалив канал Олександра Дубінського після запровадження санкцій США

Канал народного депутата від «Слуги народу» Олексанра Дубінського на сайті YouTube недоступний станом на 28 січня.

За повідомленням соцмережі, він «був видалений через порушення правил спільноти YouTube».

Зокрема на це звернули увагу активісти громадської організації «Центр протидії корупції».

«Це прямий наслідок санкцій США», – стверджують у «ЦПК».

За повідомленнями в медіа, Олександр Дубінський раніше заявляв, що Ютуб-канал приносить йому близько 3,5 тисяч доларів доходу на місяць.

Видалення свого каналу Дубінський наразі публічно не коментував. Раніше він обіцяв судитися з «Центром протидії корупції» через «фальшиві доноси», які, на його думку, і спровокували проти нього санкції США. У ЦПК ж заявили, що то за їхньою заявою Офіс генпрокурора відкрив справу щодо Дубінського через легалізацію та несплату податків.

Станом на січень 2021 року Ютуб-канал Дубінського мав 329 тисяч підписників.

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11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Серед них – народний депутат Андрій Деркач, якого Вашингтон називає «російським агентом», представник «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».