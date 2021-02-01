Народного депутата України Олександра Дубінського виключили із фракції «Слуга Народу», повідомив у коментарі Радіо Свобода народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

«Мені стало відомо, що Давид Арахамія якраз це коментує. Під стінами БЦ «Парковий» він повідомив, що більшістю голосів Олександра Дубінського було виключено із фракції», – сказав Качура.

Водночас інша депутатка від СН Ольга Василевська-Смаглюк написала в своєму Telegram-каналі, «це було найкоротше засідання фракції «Слуга народу» ever (будь-коли). За виключення Дубинського зібрали понад 180 підписів».

Дубінський розкритикував рішення, назвавши його «маніпуляцією».

«Пройдені всі червоні лінії у фракції. Ми побачили справжні обличчя політичних акторів і в Офісі президента, і в українському парламенті, і прекрасно розуміємо, що це маніпулятивний результат, який був необхідний конкретним людям для отримання конкретних дивідендів політичних і для вирішення своїх власних проблем», – сказав він, спілкуючись із пресою по завершенні засідання фракції 1 лютого.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що має намір 2 лютого відправити листа на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про виключення Олександра Дубінського зі складу фракції.

Він уточнив, що за виключення Дубінського з фракції проголосували 198 членів, проти - 29 і 19 – не визначилися.

29 січня стало відомо, що в «Слузі народу» почали збирати підписи за виключення Дубінського.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Серед них – народний депутат Андрій Деркач, якого Вашингтон називає «російським агентом», представник «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу».

Він обіцяв судитися з «Центром протидії корупції» через «фальшиві доноси», які, на його думку, і спровокували проти нього санкції США.

В організації в коментарі Радіо Свобода заявили, що парламентар «переоцінює» можливості ЦПК.

Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальні провадження проти Дубінського.

26 січня перший голова фракції Олександр Корнієнко повідомив, що Зеленський пропонував Дубінському вийти з фракції, але той відмовився, бо «не відчуває себе винним».