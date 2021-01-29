Депутати починають збір підписів, щоб виключити Дубінського зі «Слуги народу» – Качура

Народні депутати починають збір підписів, щоб виключити Олександра Дубінського з парламентської фракції «Слуга народу», повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура в телеграмі.

«Зараз починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі «Слуги народу». По-перше, я не почув ні з відкритих джерел, ні від Олександра Дубинського аргументацію, яка б дозволила мені прийняти зважене рішення з цього питання. По-друге, народні депутати повинні діяти у відповідності до Конституції і законів України, в яких нічого не передбачено про персональні санкції, навіть запроваджені стратегічними партнерами», – написав Качура.

Він пропонує своїй фракції звернутися до Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України з проханням надати відповідну інформацію у межах міжнародної правової допомоги.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Серед них – народний депутат Андрій Деркач, якого Вашингтон називає «російським агентом», представник «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу».

Він обіцяв судитися з «Центром протидії корупції» через «фальшиві доноси», які, на його думку, і спровокували проти нього санкції США.

В організації в коментарі Радіо Свобода заявили, що парламентар «переоцінює» можливості ЦПК.

Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальні провадження проти Дубінського.

26 січня перший голова фракції Олександр Корнієнко повідомив, що Зеленський пропонував Дубінському вийти з фракції, але той відмовився, бо «не відчуває себе винним».