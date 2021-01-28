Єрмак: повірена в справах США зустрічалася зі «Слугою народу» через Дубінського

Тимчасова повірена в справах США Крістіна Квін зустрічалася з фракцією «Слуга народу» через американські санкції щодо народного депутата Олександра Дубінського, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю «Новому времени».

«Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова», – заявив Єрмак.

Він вважає, що спроби зіпсувати відносини України зі Сполученими Штатами Америки не увінчалися успіхом.

Єрмак додав, що за дорученням президента України державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у втручанні в справи США, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції займають.

Він наголосив, що Офіс президента у межах своїх повноважень може координувати державну політику та взаємодію між різними гілками влади.

«Держбюро розслідувань порушило кримінальну справу. Триває слідство, і ми чекаємо на його результати, слідство повинне дати відповіді на дуже багато запитань», – сказав керівник Офісу президента України.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Серед них – народний депутат Андрій Деркач, якого Вашингтон називає «російським агентом», представник «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу».

Він обіцяв судитися з «Центром протидії корупції» через «фальшиві доноси», які, на його думку, і спровокували проти нього санкції США.

В організації в коментарі Радіо Свобода заявили, що парламентар «переоцінює» можливості ЦПК.

Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальні провадження проти Дубінського.