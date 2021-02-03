ОПЗЖ збирається визначитися «з подальшими кроками» через санкції проти «телеканалів Медведчука» на з’їзді

«Опозиційна платформа – За життя» збирається на своєму з’їзді визначитися «з подальшими кроками» через санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, заявив член парламентської фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович під час виступу з трибуни парламенту.

«Сьогодні ви вдарили в серце демократії – у свободу слова. Існування демократичної незалежної України під загрозою. Найближчим часом ми проводимо надзвичайний з’їзд партії, який визначить наші подальші кроки. Запам’ятайте: ви не затулите рота ні нашій партії, ні мільйонам наших виборців», – сказав Рабінович.

Він пообіцяв, що «Опозиційна платформа – За життя» ініціює імпічмент президента.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

В Офісі президента наголосили: блокування каналів з «пулу Медведчука» не має нічого спільного з наступом на свободу слову.

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.