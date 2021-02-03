Мендель: блокування каналів з «пулу Медведчука» не має нічого спільного з наступом на свободу слову

Блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik не має нічого спільного з наступом на свободу слову, заявила речниця президента України Юлія Мендель у фейсбуці.

«Блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору», – написала Мендель.

За її словами, натомість телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, яка порушила суверенітет та державні кордони України.

«Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії. Ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки. Закликаємо мовників в Україні дотримуватися закону, етичних правил та журналістських стандартів. Не співпрацювати з державою-агресором та уникати фінансування та нав’язування редакційної політики з її боку», – додала Мендель.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.