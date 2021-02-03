Порошенко про санкції РНБО проти телеканалів: політично ми підтримуємо рішення

Колишній президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що «політично підтримує» санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik. Водночас він висловив сподівання, що влада підкріпить свою політичну позицію «солідним правовим обґрунтуванням».

«Канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України. І у цій війні Україна має право і повинна захищатися, використовуючи для цього всі наявні інструменти», – написав Порошенко.

Він заявив, що в жовтні 2018 року його команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів.

«Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його. Це – відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав «а чому ж це рішення не прийняв Порошенко», – зазначив Порошенко.

Він поцікавився, чому президент України Володимир Зеленський «чекав аж два роки, коли проросійська істерія на каналах набрала небачених раніше обертів».

«І чому рішення РНБО не стосується каналу «Наш», де російські пропагандисти атакують нашу армію і вимагають притягення до відповідальності наших воїнів?» – додав Порошенко.

Депутат застеріг владу «від тиску на українські патріотичні телеканали».

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

«Опозиційна платформа – За життя» збирається визначитися «з подальшими кроками» на своєму з’їзді.

В Офісі президента наголосили: блокування каналів з «пулу Медведчука» не має нічого спільного з наступом на свободу слову.

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.