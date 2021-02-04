Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції проти «каналів Медведчука»

Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції, запроваджені в Україні проти телеканалів, пов’язаних із кумом президента Росії, народним депутатом від «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком.

У заяві організацій, оприлюдненій 3 лютого, заходи названі «позасудовою і політично вмотивованою забороною».

«Ця вибіркова і політично вмотивована заборона неприйнятна в умовах демократії. Заборона ставить під загрозу роботу сотень працівників засобів масової інформації, які не мають нічого спільного з політичною приналежністю власників ЗМІ. МФЖ закликає українську владу скасувати заборону і поважати свободу інформації та слова», – заявив генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Белланжер.

«Заборона мовлення є однією з найбільш екстремальних форм обмеження свободи ЗМІ. Ці заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах. Держави зобов’язані гарантувати ефективний плюралізм ЗМІ… Здається очевидним, що президентське рішення зовсім не відповідає міжнародно-правовим стандартам щодо свободи вираження поглядів та засобів масової інформації», – сказав Рікардо Ґутьєррес, генеральний секретар Європейської федерації журналістів.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.

Натомість Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками провідних українських телеканалів заявив, що рішення про санкції не несе загрози свободі слова і медіа-бізнесу.

Рішення Зеленського підтримали, зокрема, представники Великої Британії і США.