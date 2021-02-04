МВС має інформацію про можливі силові провокації через блокування «каналів Медведчука» – Шкіряк

До Міністерства внутрішніх справ України надійшла інформація про можливі силові провокації через санкції, запроваджені проти телеканалів, які пов’язують із кумом російського президента, народним депутатом від «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Ми уважно стежимо за подіями останніх днів у зв’язку з рішенням РНБО щодо блокування телеканалів ворожої пропаганди і застосування санкцій проти інформаційних сателітів Кремля і введенням його в дію президентом України. Наразі нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізації ситуації шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил», – цитує заяву Шкіряка сторінка МВС у фейсбуці.

За його словами, МВС застерігає ймовірних ініціаторів та організаторів подібних сценаріїв, наголошуючи на невідворотності покарання у разі здійснення злочинів проти держави Україна.

«У разі спроб здійснення будь-яких злочинних і провокативних дій, закликів до порушення територіальної цілісності, масових безладів, а також провокування силових і насильницьких дій, що суперечать законам України, – підрозділи Національна поліція України та Національна гвардія України будуть реагувати в рамках повноважень, наданих їм законом та Конституцією України», – наголосив радник голови МВС.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.