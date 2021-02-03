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03 лютого 2021, Київ 21:32
Новини | Політика

Заблоковані канали Козака «не можна вважати справжніми ЗМІ» – заява громадських організацій

Заборонені канали «неодноразово слугували інструментом політичного піару на користь проросійської політичної партії та її власника, стверджують громадські організації

Низка українських громадських ініціатив, які спеціалізуються на протидії дезінформації, прокоментували запровадження санкцій проти Тараса Козака і його каналів «112 Україна», ZIK та Newsone. Заяву оприлюднив Український кризовий медіа-центр.

Активісти стверджують, що заборона діяльності цих каналів не становить загрози свободі слова. Обстоюючи цю думку, вони вказують на те, що ці медіа ретранслюють російську пропаганду, в тому числі наративи про «фашизм в Україні», «русофобію», «Україну як країну, що зазнала невдачі» та «Україну, контрольовану Заходом».

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«Загальний опис цих каналів полягає в тому, що Україна не має права існувати як проєвропейська незалежна країна; вони неодноразово підтримували російську агресію проти України; ці канали у своїй роботі не застосовують принципів свободи слова та журналістських стандартів», – стверджують представники громадського сектору.

Також організації вказують на те, що заборонені канали «неодноразово слугували інструментом політичного піару на користь проросійської політичної партії та її власника», а також запрошували експертів без відповідної освіти та досвіду.

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«Враховуючи все вищезазначене, «112», ZIK та Newsone не можна вважати справжніми ЗМІ, які мають намір надавати об’єктивну та неупереджену інформацію на благо громадськості; вони поводяться як інструменти злочинного впливу, спрямовані передавати наративи кремлівської пропаганди під маскою «вітчизняних» українських ЗМІ. Обмеження їхньої діяльності в Україні – це крок до підвищення інформаційної безпеки української держави, особливо життєво важливий під час триваючої російської агресії проти неї», – підсумовують активісти.

Заява містить приклади, які, за твердженням її авторів, ілюструють ці тези. Під текстом підисалися 10 організацій:

  • Український кризовий медіа-центр
  • Волонтерська спільнота InformNapalm
  • «Детектор Медіа»
  • Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння
  • Центр дослідження безпекового середовища «Прометей»
  • Рада зовнішньої політики «Українська призма»
  • VoxCheck
  • Центр оборонних реформ
  • Euromaidan Press

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.

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