Заблоковані канали Козака «не можна вважати справжніми ЗМІ» – заява громадських організацій

Низка українських громадських ініціатив, які спеціалізуються на протидії дезінформації, прокоментували запровадження санкцій проти Тараса Козака і його каналів «112 Україна», ZIK та Newsone. Заяву оприлюднив Український кризовий медіа-центр.

Активісти стверджують, що заборона діяльності цих каналів не становить загрози свободі слова. Обстоюючи цю думку, вони вказують на те, що ці медіа ретранслюють російську пропаганду, в тому числі наративи про «фашизм в Україні», «русофобію», «Україну як країну, що зазнала невдачі» та «Україну, контрольовану Заходом».

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«Загальний опис цих каналів полягає в тому, що Україна не має права існувати як проєвропейська незалежна країна; вони неодноразово підтримували російську агресію проти України; ці канали у своїй роботі не застосовують принципів свободи слова та журналістських стандартів», – стверджують представники громадського сектору.

Також організації вказують на те, що заборонені канали «неодноразово слугували інструментом політичного піару на користь проросійської політичної партії та її власника», а також запрошували експертів без відповідної освіти та досвіду.

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«Враховуючи все вищезазначене, «112», ZIK та Newsone не можна вважати справжніми ЗМІ, які мають намір надавати об’єктивну та неупереджену інформацію на благо громадськості; вони поводяться як інструменти злочинного впливу, спрямовані передавати наративи кремлівської пропаганди під маскою «вітчизняних» українських ЗМІ. Обмеження їхньої діяльності в Україні – це крок до підвищення інформаційної безпеки української держави, особливо життєво важливий під час триваючої російської агресії проти неї», – підсумовують активісти.

Заява містить приклади, які, за твердженням її авторів, ілюструють ці тези. Під текстом підисалися 10 організацій:

Український кризовий медіа-центр

Волонтерська спільнота InformNapalm

«Детектор Медіа»

Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння

Центр дослідження безпекового середовища «Прометей»

Рада зовнішньої політики «Українська призма»

VoxCheck

Центр оборонних реформ

Euromaidan Press

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.