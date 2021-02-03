Заблоковані канали Козака «не можна вважати справжніми ЗМІ» – заява громадських організацій

Низка українських громадських ініціатив, які спеціалізуються на протидії дезінформації, прокоментували запровадження санкцій проти Тараса Козака і його каналів «112 Україна», ZIK та Newsone. Заяву оприлюднив Український кризовий медіа-центр.
Активісти стверджують, що заборона діяльності цих каналів не становить загрози свободі слова. Обстоюючи цю думку, вони вказують на те, що ці медіа ретранслюють російську пропаганду, в тому числі наративи про «фашизм в Україні», «русофобію», «Україну як країну, що зазнала невдачі» та «Україну, контрольовану Заходом».
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«Загальний опис цих каналів полягає в тому, що Україна не має права існувати як проєвропейська незалежна країна; вони неодноразово підтримували російську агресію проти України; ці канали у своїй роботі не застосовують принципів свободи слова та журналістських стандартів», – стверджують представники громадського сектору.
Також організації вказують на те, що заборонені канали «неодноразово слугували інструментом політичного піару на користь проросійської політичної партії та її власника», а також запрошували експертів без відповідної освіти та досвіду.
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«Враховуючи все вищезазначене, «112», ZIK та Newsone не можна вважати справжніми ЗМІ, які мають намір надавати об’єктивну та неупереджену інформацію на благо громадськості; вони поводяться як інструменти злочинного впливу, спрямовані передавати наративи кремлівської пропаганди під маскою «вітчизняних» українських ЗМІ. Обмеження їхньої діяльності в Україні – це крок до підвищення інформаційної безпеки української держави, особливо життєво важливий під час триваючої російської агресії проти неї», – підсумовують активісти.
Заява містить приклади, які, за твердженням її авторів, ілюструють ці тези. Під текстом підисалися 10 організацій:
- Український кризовий медіа-центр
- Волонтерська спільнота InformNapalm
- «Детектор Медіа»
- Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння
- Центр дослідження безпекового середовища «Прометей»
- Рада зовнішньої політики «Українська призма»
- VoxCheck
- Центр оборонних реформ
- Euromaidan Press
2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.
Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».
Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».
Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.
Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.
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