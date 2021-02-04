Міжнародні партнери підтримали блокування «каналів Медведчука» – Кулеба

Міжнародні партнери «схвально» сприйняли рішення про запровадження санкції щодо каналів «112 Україна», Newone та ZIK, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, таким чином Європейський союз підтримав право України захищати себе від російської пропаганди.

«Ніхто нас відкрито прямолінійно за це не розкритикував. Схвальна оцінка є від низки партнерів міжнародних. Європейський союз в традиційному для себе дусі більш нейтрально висловився, але при цьому зазвичай в таких випадках за інших обставин Європейський союз критикував би», – сказав Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він зауважив, що це настільки очевидний випадок, що «ні в кого з наших міжнародних партнерів не повернувся язик сказати щось проти цього акту самозахисту з боку української держави».

Міністр додав, що Україна не обговорювала блокування каналів з іноземними партнерами.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів.

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