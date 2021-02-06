«Все, що ускладнює життя Росії, є добрим для України»: інтерв’ю з міністром Кулебою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає що «Росія найгірше що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території», але «персонажі російської машини пропаганди» продовжують працювати, тому Україні слід не піддаватися на провокації, які розхитують ТКГ і «Норманді». Що є інструментом стримування Росії, як ухвалювалось рішення РНБО про санкції щодо телевізійних каналів, якою буде помста Путіна за кума? А ще про політичні сигнали нової адміністрації США, вакансію керівника місії України в НАТО, вакцину від коронавірусу та багато іншого в інтерв’ю Дмитра Кулеби Радіо Свобода.