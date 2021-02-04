Сутички біля каналу «Наш» у Києві: четверо затриманих

Під офісом телеканалу «Наш» відбулись сутички між представниками праворадикальних організацій, які вимагали його закрити, та поліцією.

Речниця Національної поліції Оксани Блищик повідомила Радіо Свобода про чотирьох затриманих осіб.

Напередодні Telegram-канал активіста Євгена Карася, якого раніше пов’язували з праворадикальною організацією С14, поширив заклики прийти на акцію «Ідемо закривати канал «Наш». Акцію також анонсувала інша праворадикальна організація «Правий сектор».

Уже в четвер активісти прийшли під офіс і пікетували його, вимагаючи від влади закрити «Наш», як припинили діяльність підсанкційних Newsone, «112 Україна» та ZIK.

Працівники телеканалу вийшли до пікетувальників та запросили лідерів протесту обговорити ситуацію у студії, проте ті відмовилися. Представники медіа заявили, що «Наш» не пов’язаний з Росією та веде незалежне мовлення. Це не переконало учасників пікету.

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Акція закінчилась штурханиною з поліцією. Наразі сутички вже припинились.

Напередодні генеральний продюсер телеканалу «Наш» Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади з міркувань «порядності і взаємоповаги».

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

«Правий сектор» «Правий сектор» означує себе як національно-визвольний рух та українську військово-політичну силу, що ставить собі за мету побудову національної держави українців. Зараз рух складається з трьох сегментів: Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», політичної партії «Правий сектор» і організації «Права молодь». Рух оформився під час Революції гідності (сам ПС вважає датою свого заснування 28 листопада 2013 року) як спілка правих організацій і окремих активістів, ініціатором вважають організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. У липні 2014 року,на початку російської агресії на Донбасі, створене воєнізоване формування Добровольчий український корпус (ДУК), яке попрямувало на фронт. 11 листопада 2015 лідер організації Дмитро Ярош заявив про складення з себе повноважень провідника, а у грудні 2015-го залишив лави організації та заявив про створення нового громадсько-політичного руху. Того ж року частина ДУК «Правий сектор» перейшла на контракт до ЗСУ. Втім, як повідомляв тоді прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський, йшлось про перехід у ЗСУ лише деяких бійців з «кількох тисяч», які воюють у ДУК. Перехід усього корпусу, за його словами, можливий тільки після прийняття закону про присутність добровольчих формувань серед регулярних військ «за прикладом Союзу оборони Естонії». У липні 2018 року відбулася зустріч Сергія Наєва (на той час командувача операцією об'єднаних сил) з командиром ДУК ПС Андрієм Стемпіцьким. Тоді Наєв виступив проти присутності добровольців на передовій: «​Що стосується людей, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань в зону бойових дій, які не мають законного права мати зброю. Тепер люди, які не входять до складу жодної силової структури, офіційно, згідно з нормами закону, позбавлені права перебувати в зоні бойових дій».