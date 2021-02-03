На какую свободу слова посягнул Зеленский?

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Защита информационного пространства от кремлевской пропаганды – или наступление на свободу слова? В Украине дискутируют о запрете эфирного вещания и блокировке сайтов телеканалов так называемой «группы Медведчука» – 112, Zik и Newsone, зарегистрированных на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Позиция РСБО и президента – эти каналы являются пропагандой страны-агрессора. Позиция каналов – президент уничтожает оппозиционные СМИ. Позиция Виктора Медведчука – что он вообще не имеет отношения к этим каналам.

Упомянутые медиа уже не раз на протяжении российско-украинского конфликта попадали в фокус внимания медиаэкспертов. Коротко напомним, почему они получили репутацию манипулятивных.

В 2018 году Институт массовой информации (ИМИ) провел большое исследование, в котором установил, что восемь украинских СМИ – среди которых «112.ua», NewsOne, издания «Вести», «Комментарии» и «Страна.ua» – дословно повторяют сообщения российских пропагандистских изданий «ТАСС», «РИА Новости», «Комсомольская правда» и «Вести.ру».

ИМИ взял все новости за неделю из новостных лент четырех российских сайтов «ТАСС», «РИА Новости», «Комсомольская правда» и «Вести.ру».

Оказалось, что их нарративы были повторены украинскими СМИ «112.ua», NewsOne, «Вести», «Комментарии» и «Страна.ua».

Например, за исследуемую неделю это были информационные посылы о том, что:

Украинская армия обстреливает мирное население Донбасса, ответственно за эскалацию конфликта, украинцы блокируют проведение мирных переговоров.

Минобороны РФ представило новую версию относительно трагедии с Боингом МН17, по которой Украина снова виновата

Предоставление автокефалии украинской церкви неправильно, приведет к расколу общества.

(всего нарративов было больше десятка, подробно читайте в исследовании).

Но что плохого, если украинский сайт привел какую-либо точку зрения или слова российского чиновника, официального представителя?

«Плохо, когда есть несоответствие журналистским стандартам, – прокомментировала результаты медиаэксперт Института массовой информации Елена Чуранова. – Например, была тема с «Боингом», Минобороны заявило о своей версии того, что Украина якобы виновата в этой трагедии. Это нормально, что украинские СМИ тоже захотели об этом рассказать. Но помимо российской версии, нужно представить результаты международных организаций, которые провели исследование и показали, что виновата Россия, важно показать украинскую сторону. Сайты, которые мы мониторили, рассказывая об этой теме, подавали просто сторону России, и все. В заголовках говорилось о том, что виновата Украина, и в своих новостях они уже добавляют собственные оценочные суждения, что российские расследования являются правдой, это написано от лица журналиста».

ИМИ повторял исследования и в другие периоды. 112 и Newsone публиковали месседжи российских федеральных агентства и в 2019-м.

Контент группы каналов изучала в 2018 году общественная организация «Детектор медиа».

«Коллеги из ИМИ мониторили сайты тех СМИ, а мы еще и мониторим эфир. И касательно эфиров, можно выдвинуть те же претензии телеканалам «112.ua» и NewsOne, а еще и к «Интеру», – комментировала аналитик «Детектора медиа» Галина Петренко. – Есть разница, пытаетесь вы уничтожить ту страну, в которой вы вещаете, или просто боретесь с конкретными политиками. Мы говорим о медиа, которые, видимо, конкретно работают против государства, в котором они вещают. Есть разница между свободой слова и разных точках зрения или о вредных месседжах. Например: «Украине нужен мир любой ценой и надо вести переговоры с сепаратистами» – это уже выходит за рамки свободы слова и это переходит в вопрос пропаганды, расшатывания ситуации в воюющей стране».

Также каналы попадали в мониторинги дезинформации и манипуляций «Свежая деза России» от издания «Тексты».

Здесь речь идет исключительно о веб-сайтах. 112.ua и Zik.ua попали в перечень 104 украинских онлайн-изданий, где выявлено более 10% манипулятивных новостей от всех новостей об Украине (мониторинг с мая 2019 года).

Главный редактор «Текстов» Роман Кульчинский объяснял, что в Украине дезинформация РФ работает несколькими «колоннами». Первая – пророссийские СМИ, которые якобы придерживаются журналистских стандартов. Вторая – «мусорные бачки», это до двух сотен некачественных сайтов, которые занимаются копипастом, их задача – создать впечатление, что информация раздается отовсюду. Третья – паблики и персоналии в социальных сетях. NewsOne, «112 Украина», сайт «Страна.ua» и газету «Вести» редактор отнес к первой категории.

Что именно предусматривают санкции СНБО Украины против собственника группы каналов Тараса Козака – читайте здесь.

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