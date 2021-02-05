Секретар РНБО спрогнозував можливість скасування санкцій проти Козака і його телеканалів

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов спрогнозував можливість скасування санкцій проти народного депутата Тараса Козака і трьох формально належних йому телеканалів – «112 Україна», NewsOne і Zik, – що були накладені 2 лютого.

Скасувати це рішення про санкції буде неможливо через серйозність доказів на їхнє обґрунтування, сказав він, виступаючи під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму «Санкції проти російської пропаганди».

За словами Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Дані про діяльність цих фізичних і юридичних осіб українські спецслужби збирали протягом восьми місяців, у тому числі й на території Росії, і рішення про санкції ухвалили тоді, коли «зібрали це в єдиний пул», і «матеріали були реалізовані в той час, коли вони були готові».

До того ж часу, сказав він, існувала певна небезпека скасування рішень про санкції, якби їх запровадили раніше, – але тепер «ці рішення скасувати буде вже неможливо».

«Коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації: як це відбувається, хто це фінансує, у який спосіб відбуваються ті чи інші речі на цих каналах, – нам стало зрозуміло, що це дуже небезпечна ситуація для безпеки України, коли вони можуть перейти вже певну межу», – додав секретар РНБО.

Як сказав Данілов, було зрозуміло, що «це не засоби масової інформації», а «суто пропагандистська машина Російської Федерації», це «суто елементи гібридної, інформаційної війни, це інформаційний терор проти нашої держави, який розгорнула Росія з використанням своїх поплічників».

Раніше 5 лютого Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель у прямому ефірі Радіо Свобода теж заявила, що Офіс президента має достатньо доказів для запровадження санкцій проти Тараса Козака, але розкрити деталі справи, на підставі якої запровадили санкції, відмовилася.

«Були надані дані, які доводять, що власники цих телеканалів порушували закон України і вели антидержавницьку діяльність, і про те, що було фінансування з іншої країни. Це те, як я можу сформулювати, і більше надати інформації не можу. Якщо будуть якісь судові процеси, то ми почуваємося впевнено в тих позиціях, які були надані для того, щоб були запроваджені ці санкції», – сказала Мендель.

Попереднього дня, 4 лютого, голова президентської партії «Слуга народу» і перший заступник голови її фракції в Верховній Раді Олександр Корнієнко заявляв, що РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака, базуючись на отриманій від Служби безпеки України інформації щодо фінансування тероризму, і ці дані є «частково секретними».

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» і соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака, а також проти восьми пов’язаних із ним юридичних осіб, які стоять за телеканалами «112 Україна», NewsOne і Zik. Санкції передбачають блокування цих телеканалів.

Самі телеканали розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Рішення підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.