«Канали Медведчука»: Зеленський завдає удару. Що далі?

Санкції проти так званих «каналів Медведчука»: за що запровадили і чому саме тепер? Яка роль США та Росії у цій історії? Що буде далі? Обговорюємо разом з експертами у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Денис Казанський, журналіст;

Юлія Мендель, прессекретарка президента України;

Сергій Гайдай, політтехнолог;

Андреас Умланд, експерт Українського інституту майбутнього;

Олексій Кучеренко, народний депутат України («Батьківщина»);

Олександр Качний, народний депутат України («Опозиційна платформа – За життя»);

Марина Бардіна, народний депутат України («Слуга народу»).

Народний депутат України з фракції «Опозиційна платформа – За життя» і соратник проросійського політика Віктора Медведчука Тарас Козак потрапив під санкції РНБО України, а з ним і телеканали «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких він є. Санкції передбачають блокування телеканалів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про санкції ухвалили одразу після того, «як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього». А в Офісі президента України додали, що ці телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах Росії.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ». Сам Віктор Медведчук заперечує зв’язок телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne з Росією.