Как шахтеры Донбасса платили за «каналы Медведчука». Версии

(Друкуємо мовою оригіналу)

«А что с этого Донецку? Все равно эти каналы в Донецке на показывали. Захотим – посмотрим на ютубе». Это популярная реакция дончан на резонансную украинскую новость последних дней – выключение из эфира телеканалов 112, Newsone и Zik. В то время, как в российским телеэфире блокированию «оппозиционных каналов» уделили достаточно много внимания, и трактовка этого вполне однозначна – неслыханное наступление на свободу слова – аудитория оккупированных территорий Донбасса в телеграме и фейсбуке чаще всего спрашивала, «и как эта новость важна для жителей Донбасса?». Большинство людей не обратили внимания на аспект этой истории, непосредственным образом их касающийся: то, что телеканалы финансировали, в том числе, простые луганские и донецкие шахтеры – те, к кому так часто аппелирует российская пропаганда.

Природа этой версии

Три авторитетных медиа – «Зеркало недели», «Украинская правда» и «РБК-Украина» – каждый со ссылкой на свои источники написали, что в основе решения СНБО о санкциях против Тараса Козака и его каналов лежит дело поставок угля с оккупированной территории. Депутату от ОПЗЖ, по данным этих медиа, вменяют пособничество терроризму (то есть то, что налоги от продажи угля получают вооруженные формирования). Материал для СНБО предоставила Служба безопасности Украины. «Украинская правда» напомнила также свое расследование 5-летней давности, в котором журналисты уже установили связь Тараса Козака и Виктора Медведчука с зарегистрированной в офшоре компанией-прокладкой, которая продавала «Центрэнерго» уголь из ОРДЛО.

Часть этих документов являются секретными

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге сообщил, что Совет принимал решение на основании, в том числе, секретных документов спецслужб. Но тему этих документов – не уточнил.

«Единственное, что могу сказать, что часть этих документов являются секретными, потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодняшний день осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране», – ответил Алексей Данилов на вопрос о причине введения санкций.

Разглашать данные, предоставленные СНБО, отказался и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: на вопрос Радио Свобода он ответил, что по сути с обществом будет коммуницировать СБУ, но для решения о санкциях члены Совета располагали достаточными фактами.

Это решение «созрело», оно не является спонтанным

«Я не буду разглашать информацию, которой я владел на момент принятия решения, потому что это была не просто информация от СБУ. Это комплексное явление. Я знал на тот момент, когда подписывал решение, и позицию президента по этому вопросу, и имел собственную гражданскую позицию, а не только как министр. Но это решение «созрело», оно не является спонтанным. Для того, чтобы это решение принять, нужно две вещи. Первая – факты, и второе – политическая воля. У президента Зеленского и членов СНБО были на руках и факты, и политическая воля. Могу подтвердить, что на момент подписания этого решения я владел достаточной информацией, которая позволила поддержать предложение СНБО», – сказал Кулеба.

Судьба шахтеров – и что там с углем

На неподконтрольной части Донецкой и Луганской области осталась большая часть угледобычи Украины, и главное, добычи угля марки А – антрацита. Летом 2020-го в ОРЛО произошли первые за время войны акции протеста горняков и наземного персонала. Самая громкая – на шахте «Никанор-Нова» в Зоринске. За ней забастовала «Комсомольская» в Антраците. Акции так напугали оккупационную администрацию, что в городе отключили интернет и мобильную связь, а некоторых активистов арестовывало «МГБ».

Для малых городов неподконтрольного Донбасса шахта – единственный источник дохода. Почти все они глубоко дотационны. После захвата боевиками предприятия лишились объемной поддержки в виде дотаций из госбюджета Украины. «Мы все понимаем, как ранее дотировались все угольные предприятия Красного Луча, – говорил перед шахтерами в Красном Луче самозваный заместитель министра топлива оккупационной администрации Луганска Сергей Чуприн. – Дотация составляла от 40 до 70% по каждому предприятию... На сегодняшний день дотация бюджетом не предусмотрена, и поэтому держать предприятия, не обеспечивающие себя, мы не можем».

Весной российские гибридные силы развернули реорганизацию шахт: все они были поделены на перспективные и убыточные: для первых создали новое госпредприятие «Востокуголь», вторые пошли под закрытие. Кроме так называемых государственных, на оккупированной территории есть частные шахты «Внешторгсервиса», фирмы беглого украинского бизнесмена Сергей Курченко, зарегистрированной в Южной Осетии. Бизнесмен и раньше курировал вывоз угля с оккупированного Донбасса в Россию – об этом есть много расследований, мы собрали их здесь:

Курченко и ОРДЛО: как олигарх превратил Донецк и Луганск в российскую колонию

Но после начала реформы менеджера шахт Курченко Владимира Шатохина (он руководил «Ровенькиантрацитом») назначили руководителем «Востокугля», что дало основание считать, что всю угольную промышленность Россия для удобства собирает под Сергеем Курченко.

А что такое «Донские угли»?

Это название появились в информационном пространстве в начале 2021 года. Телеграмм-каналы оккупированной территории распространили скрин письма от имени ООО «Донские угли», адресованного шахтам неподконтрольной территории, где говорилось, что фирма с 1 февраля становится единственным «экспортером» угольной продукции предприятий оккупированной части Донбасса на территории России и других государств. «Руководителям предприятий предлагается подать заявки для формирования объема закупок на февраль на условиях предоплаты», – говорилось в письме.

Связь «Донских углей» с Виктором Медведчуком проследило издание «РБК-Украина». Схема выглядит так: фирма «Торговый дом «Донские угли» зарегистрирована в Ростове-на-Дону; ее директор Сергей Лисогор является также директором зарегистрированной в Москве компании ФК «Стратегия». Ее учредителем является Кирилл Сердотецкий. В российских системах поиска бизнес-информации, на основании исторических сведений Федеральной налоговой службы РФ, в качестве связанных лиц фигурирует компания ИК «Таврия-Север». Ее учредителем указана кипрская Ventolor Investments Limited, которая принадлежит Оксане Марченко – жене Виктора Медведчука.

Когда впервые появилось упоминание о «Донских углях», возникла версия, что политик вытесняет с рынка ОРДЛО Сергея Курченко. Восточная правозащитная группа писала со ссылкой на свои источники: «Сейчас в ОРДЛО идет процесс замены курирования предприятий, компания «Внешторгсервис» больше не курирует угольную добычу в ОРДЛО».

Насколько Сергей Курченко все еще присутствует на рынке нелегального угля – неизвестно. Но, исходя из более ранних журналистских расследований, Виктор Медведчук и Тарас Козак появились на нам не сегодня. Они присутствовали на рынке оккупированных территорий и раньше, только не с «Донскими углями», а с другой фирмой – Arida.

Центр борьбы с коррупцией показал эту схему еще в 2014-м

Исполнительный директор Центра борьбы с коррупцией Дарья Каленюк в блоге для УП пишет, что торговля фирмы Тараса Козака с группировками, подконтрольными Кремлю, началась еще в 2014-м. Согласно официальным данным, 16 декабря 2014 ПАО «Центрэнерго» заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь имели закупить в Южной Африке, однако в 2016 году стало известно, что под видом южноафриканского угля Arida Global Limited продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь с «ЛНР» и «ДНР», пишет Каленюк.

Arida Global Limited, которая поставляла в Украину контрабандный уголь, получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского офшора Тараса Козака

«Тарас Козак отмечает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная с 2015 и заканчивая 2019-м. По данным государственного реестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другого оффшорной компании Тараса Козака – Turul Investments Limited – еще с 2012 года. Согласно аудиторскими отчетами, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского офшора Козака за 2014 и 2015 годы 7 млн. 400 тыс. долларов кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2,5% годовых и не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства - кипрский офшор Тараса Козака списал этот долг. Таким образом, гонконгская компания Arida Global Limited, которая по данным журналистов поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского офшора Тараса Козака», – пишет Каленюк.

Нужно искать среди потребителей угля: они платят за него деньги​ – Кущ

Экономист Алексей Кущ, изучавший экономику оккупированных территорий, считает, что оснований для обвинений депутатов от ОПЗЖ недостаточно. Фирмы-прокладки действительно существуют на рынке практически с самого начала оккупации Донбасса – они нужны для легализации угля из ОРДЛО, который сначала вывозится в Ростовскую область и там получает легальные документы якобы угля с российских (часто уже неработающих) шахт. Однако, полагает Алексей Кущ, «тема поставок угля используется для дискредитации политиков. Эти обвинения пришиты белыми нитками».

Эти обвинения пришиты белыми нитками

«Провести финмониторинг того, как финансовые потоки приходят группировкам, достаточно просто. Украина рассчитывается с юридическими лицами-прокладками, которые создаются под эгидой российских структур, назначенных опекунами этих непризнанных республик», – говорит он. Деньги за якобы российский уголь поступают на счета финансово-промышленных групп и их прокладок, и эти средства через южноосетинские и «центральные республиканские» банки идут в группировкам как пожертвования на гуманитарные сферы. «Оборот там – в десятки миллиардов рублей».

Но данных, что все это связано с Медведчуком, недостаточно, считает Алексей Кущ. «Если СНБО выдвигает такие обвинения, нужно взять и дать информацию о бенефициарах компаний, через которые проходят обороты, и четко будет видно, какие компании кому принадлежат. Если такая информация не предоставляется, у меня это вызывает большие сомнения. Если и говорить о том, что кто-то опосредованно финансирует структуры на этих территориях, то это могут быть, с моей точки зрения, исключительно потребители угля. Потому что они точно знают, чей уголь они покупают. Источник финансов нужно искать среди потребителей угля: они платят за него деньги, но у нас с точки зрения потребления угля никто на эту схему не смотрит», – говорит экономист.

В России воспользуются этой ситуацией, чтобы ослабить Медведчука – Гармаш

Если Кремль не только постоянно демонстрирует, с кем готов коммуницировать в Украине о судьбе Донбасса (например, передает Медведчуку пленных в обход переговорного механизма), но еще и курирует экономическую деятельность через Виктора Медведчука, то не приведет ли ущемление прав этого политика в Украине к эскалации на фронте?

Представитель ОРДЛО в украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что обострения, связанного именно с депутатом ОПЗЖ, не стоит ожидать. Скорее, наоборот. Многих людей, в том числе, в Москве, не может устраивать, что главный спикер в вопросе Донбасса – Виктор Медведчук.

«Многие в окружении Путина не любят Медведчука. Есть конкуренция башен Кремля, есть конкуренция между нашими пророссийскими силами за влияние на Путина, и они воспользуются этой ситуацией, чтобы ослабить Медведчука», – считает он.

Депутат Тарас Козак, владелец телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne, сообщил в эфире канала 112, что его уже допросили по трем статьям – терроризм, финансирование терроризма и легализация средств, полученных преступным путем. Его однопартиец Виктор Медведчук отрицает, что является фактическим собственником телеканалов, которые были заблокированы в связи с санкциями.

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