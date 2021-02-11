Український військовий загинув після поранення снайпером на Донбасі – українська делегація в ТКГ

Снайпер збройних сил Росії тяжко поранив українського військового у зоні конфлікту на Донбасі, внаслідок чого він загинув, повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі.

За повідомленням, це сталося 11 лютого близько 9:30 ранку на напрямку Горлівка.

«Незважаючи на надану допомогу, військовий помер в ході евакуації. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – йдеться в повідомленні делегації у фейсбуці.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Українська сторона, попри всі ці порушення, заявляла, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

Напередодні голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні десять українських військовослужбовців, іще понад 35 були поранені.