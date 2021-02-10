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10 лютого 2021, Київ 16:57
Новини | Суспільство

Український військовий поранений на Донбасі – ОТУ «Схід»

Бойовики порушили режим тиші поблизу Пісків у Донецькій області

Український військовий отримав поранення від пострілу снайпера в зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід» 10 лютого.

«Неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по наших позиціях зі снайперської зброї. Внаслідок цього один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний», – стверджують у підрозділі.

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За повідомленням, українські військові «адекватно» відповіли на порушення режиму тиші з боку бойовиків. Про подію повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

«Не вийшло як в Криму»: як живуть в прифронтовій частині Донецька
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«Не вийшло як в Криму»: як живуть в прифронтовій частині Донецька

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