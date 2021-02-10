Біля лінії розмежування знайдено покинуті бойовиками у 2014 році боєприпаси – СБУ

Служба безпеки України повідомила про виявлення схрону із засобами ураження поблизу лінії розмежування на Донбасі.

«За попередніми даними, цей схрон у 2014 році залишили бойовики незаконних збройних формувань – для вчинення диверсій на підконтрольній українській владі території Луганщини. Схованка була облаштована у колекторному колодязі поблизу одного із селищ Станично-Луганського району. З неї правоохоронці вилучили: реактивні протитанкові гранати – 4 одиниці, ручні гранати РГН та запали до них – 2 одиниці, набої різного калібру – понад 200 штук», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, правооохоронці з’ясовують, як зброя та боєприпаси потрапили в колекторний колодязь і хто саме до цього причетний.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».