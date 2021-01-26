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26 січня 2021, Київ 14:25
Новини | Події

Луганщина: СБУ виявила схрон з боєприпасами у Станиці Луганській

За попередніми даними, сховище зі зброєю у 2014 році облаштував бойовик, якого оголошено у розшук

Служба безпеки України виявила схрон з боєприпасами у Станиці Луганській на Луганщині.

«Зі схрону, обладнаного у підвальному приміщенні покинутого будинку у селищі Станиця Луганська, правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 та 3 запали УЗРГМ. За попередніми даними, сховище зі зброєю у 2014 році облаштував бойовик, якого оголошено у розшук за участь у незаконних збройних формуваннях, які воювали проти сил антитерористичної операції», – мовиться у повідомленні СБУ.

Боєприпаси відправили на експертизу.

СБУ відкрила провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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