СБУ заочно повідомила про підозру «першому заступнику міністра МВС ЛНР»

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру так званому «першому заступнику міністра МВС ЛНР». Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

«Контррозвідка Служби безпеки України задокументувала факти протиправної діяльності так званого «першого заступника міністра МВС ЛНР», причетного до посягання на територіальну цілісність нашої держави. За даними слідства, фігурант забезпечує організаційне сприяння діяльності незаконних збройних формувань на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Також він причетний до протиправної діяльності, спрямованої на зміну меж території та державного кордону України», – мовиться у повідомленні.

Бойовику заочно повідомлено про підозру за частиною 2 статті 110 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Фігуранта справи оголошено у розшук.