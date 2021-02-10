Минула доба на Донбасі: три обстріли, серед військових – без бойових втрат

Підтримувані Росією бойовики минулої доби, 9 лютого, тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли велися з автоматичного станкового гранатомета, підствольних гранатометів і стрілецької зброї і були зафіксовані неподалік населеного пункту Богданівка, поблизу Пісків і Шумів.

«На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, від початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли станом на ранок 10 лютого не наводять.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, українська сторона, попри всі ці порушення, заявляє, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні десять українських військовослужбовців, іще понад 35 були поранені.