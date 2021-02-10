Росія намагалася легалізувати окупацію під прикриттям пандемії – Резніков

Росія намагалася використати пандемію коронавірусу для легалізації своєї присутності на окупованому Кримському півострові та окремих частинах Донецької та Луганської областей, розповів віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резніков. Про це він сказав на включенні до форуму, присвяченого протистоянню України викликам пандемії.

«На початку Росія намагалася домогтися зняття санкцій і легалізувати тимчасову окупацію Криму, тому до різних країн вони надсилали так звані гуманітарні війська радіо-хімічного біозахисту. І чомусь саме в Криму вони збирали так звану допомогу для Італії», – навів приклад він.

Резніков додав, що Київ спостерігав на окупованій частині Донбасу підготовку до так званої гуманітарної інтервенції Росії.

«Вони (Росія – ред.) мали ввести свої частини радіо-біологічного захисту з Південного військового округу Російської Федерації, а за ними – частини забезпечення, а потім ще трішки військ, і ми могли б отримати легалізацію російської військової присутності на окупованій частині Донбасу. Ми тоді активно звертали увагу на ці факти, як уряд у тому числі, під час спілкування з усіма нашими міжнародними партнерами», – згадав міністр.

Саме це, за його словами, стало приводом для блокування Роскомнаглядом сайту Мінреінтеграції у Росії та на окупованих нею територіях. Це стало першим випадком, коли російська влада заблокувала офіційний сайт іншої держави на своїй території.

«З самого початку епідемії ми зафіксували факти єдиного підходу Росії до різних окупованих територій. А саме, наприклад, синхронізацію дій окупаційних адміністрацій в Донецьку й Луганську по темі ковіду. Вони однаково маніпулюють даними, однаково приховують факти захворювання в окупаційних військах. Це чітко демонструє, що керівний центр цих адміністрацій є спільним і розташований ззовні, що відповідно виступає єдиним доказом так званого ефективного контролю з боку Російської Федерації на окупованих територіях і це дуже важливо для майбутніх судових процесів, і казочки про «их там нет», відповідно, стають все більш примарними», – констатував він.

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Крім того, міністр звернув увагу на те, що російська окупаційна влада використовує пандемію COVID-19, щоб розірвати зв’язки окупованих територій із вільною. Він навів дані з кількості перетинів лінії розмежування та адмінкордону з Кримом.

«В 2019 році було зафіксовано 16,5 мільйона перетинів через всі КПВВ, які ми маємо сьогодні на лінії дотику та на адміністративній межі Херсонської області з Автономною республікою Крим. У 2020 році це вже 3,5 мільйона перетинів усіх КПВВ. З них після березня 2020 року, тобто коли пандемія почала поширюватися світом – тільки 500 тисяч. Тобто за 1 квартал 2020-року – 3 мільйони, а після пандемії – всього пів мільйона. От вам зрозумілі наслідки такого блокування КПВВ», – зауважив урядовець.

Водночас, за його словами, рух між окупованим Донбасом та Росією не припинявся, відтак обмеження перетину КПВВ бойовиками не можна пояснити карантинними заходами.

Резніков нагадав про заходи уряду щодо окупованих територій: зокрема, обладнання двох нових пунктів перетину в Золотому та Щасті (рух через які досі заблокований), та скасування зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнтів з ОРДЛО, які вступають в українські вищі навчальні заклади.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.