Спецслужби перевіряють чоловіка, який хотів у Нацгвардію, але приховав громадянство Росії – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що викрили факт прихованого громадянства Росії у кандидата на службу до батальйону оперативного призначення Нацгвардії. Цей підрозділ регулярно залучається до виконання завдань у районі проведення ООС, повідомила у вівторок пресслужба СБУ.

«Встановлено, що мешканець Києва, який до 2016 року проживав на тимчасово анексованій території АР Крим, за власною ініціативою звернувся до представників Нацгвардії для укладання контракту на проходження військової служби. При цьому, під час подачі відповідних документів до української силової структури, кандидат свідомо приховав інформацію про наявність паспорта громадянина РФ. За даними військової контррозвідки СБУ, іноземне громадянство він отримав у 2019 році на території тимчасово анексованого півострова. Наразі перевіряється інформація стосовно можливої причетності чоловіка до мережі спецслужб РФ», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць в СБУ не надали.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.