Російська влада окупованого Криму планує витратити понад мільйон рублів на захист від терактів гідровузла Сімферопольського водосховища. Антитерористичні заходи на об'єкті проводилися й раніше. Але цього року можлива загроза викликає запитання через те, що це водосховище оголосили непридатним для використання, оскільки його об'єми практично повністю вичерпані.

Голова ДУП «Вода Криму» Володимир Баженов на початку лютого оголосив, що Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося, а «вода, яка в ньому є, давно вже стала не зовсім кондиційною».

Використовувати воду з цього водосховища через її забруднення не рекомендує кандидат хімічних наук, доцент кафедри загальної та фізичної хімії факультету біології та хімії Кримського федерального університету (КФУ) імені Вернадського Костянтин Работягов.

Чиновники найближчим часом планують припинити використовувати цю водойму й шукають інші джерела для забезпечення потреб Сімферополя.

Тим часом у Держкомітеті водного господарства та меліорації російського уряду окупованого Криму готуються захищати гідровузол пересохлого водосховища від терористичної загрози.

Пересохла водойма ‒ під захистом

На початку лютого в Кримському управлінні водного господарства та меліорації почали шукати виконавця послуги технічного обслуговування комплексу систем антитерористичного захисту гідровузла Сімферопольського водосховища. За інформацією російського порталу держзакупівель, за це у відомстві готові заплатити більш ніж мільйон рублів.

Згідно з умовами тендеру, передбачається технічне обслуговування комплексу систем антитерористичного захисту об'єкта. Зокрема необхідно провести комплекс організаційно-технічних заходів для забезпечення справної, безперебійної та безпечної роботи водосховища.

Згідно з умовами закупівлі, планується комплексне обслуговування систем відеоспостереження та сигналізації із заміною в разі потреби непрацездатних приладів, усуненням причин «помилкових» спрацьовувань, налагодженням збоїв у роботі програмного забезпечення та інші роботи. Виконавець поки невідомий. Конкурс відбудеться в середині лютого.

«Проти втручання та проникнення»

Антитерористичні заходи торкнулися кримських водосховищ після окупації півострова Росією. Такі вимоги висунуті до всіх об'єктів стратегічного значення.

Раніше гідровузол Сімферопольського та інших водойм оточили огорожею, а потім встановили там систему відеоспостереження та спостереження за територією. Однак порівняно з попередніми роками, коли водосховища були повноводними і виконували свої функції, тепер ситуація має інший вигляд.

Що може загрожувати практично висохлому водосховищу, яке навіть самі чиновники визнали непридатним, ми намагалися з'ясувати у Криммеліоводгоспі. Але у відомстві нам не змогли надати інформацію і рекомендували звернутися з інформзапитом.

Нам також не вдалося зв'язатися з головою Держкомітету з водного господарства та меліорації російського уряду Криму Ігорем Вайлем.

Раніше він говорив, що ще у 2018 році фахівці Криммеліоводгоспу спільно з представниками кримських управлінь ФСБ, МНС Росії та Росгвардії обстежили об'єкти водопостачання і водовідведення півострова «для встановлення вимог до організації їх безпеки з урахуванням ступеня загрози здійснення терактів та їх можливих наслідків».

«Застосовані сучасні технології при проєктуванні та реалізації режимно-охоронних та інженерно-технічних заходів дозволять забезпечити цілорічну захищеність гідровузла Сімферопольського водосховища від актів незаконного втручання та проникнення на об'єкт», ‒ стверджує він.

«Вода зникає буквально на очах»

Тим часом ситуація на Сімферопольському водосховищі продовжує залишатися складною. Кримський блогер Заїр Баккал 4 лютого побував на водосховищі й поділився своїми враженнями.

«Картина на Сімферопольському водосховищі пригнічує. Сумно бачити це. Вода буквально зникає на очах. Я відстежую ситуацію на ньому в останній рік. Якщо торік ще можна було побачити воду на підступах до водосховища, то зараз таке відчуття, що її вже зовсім небагато. Залишився фактично вже «мертвий» осад, «мертвий» об'єм, про який говорила влада. І була інформація, що в лютому-березні припинять відбирання води з Сімферопольського водосховища. Тобто воно буде непридатним до рясних опадів», ‒ каже блогер.

Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів за результатами супутникового моніторингу змін площі дзеркал вод кримських водосховищ з використанням оптичних відомостей дистанційного зондування Землі повідомляє про зниження рівня води в більшості з них нижче «мертвого» об'єму.

В більшості водойм рівень води знизився нижче за «мертвий об'єм»

«Аналіз результатів супутникового моніторингу свідчить, що в більшості водойм рівень води знизився нижче за «мертвий об'єм», тобто менше ніж 30% від первинного обсягу. Зниження наповненості водойм загрожує екологічному балансу: загибелі фауни, заростанню водойм травою та чагарником, загрозу небезпеки гідротехнічним спорудам тощо», ‒ стверджують у центрі.

Сніг та опади у січні істотно не покращили ситуацію з наповненням кримських водойм. За інформацією кримського гідрометцентру, приплив води в Сімферопольське водосховище в січні склав 0,494 мільйона кубометрів.

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