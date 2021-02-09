В окупованому Криму створили Інститут медіатехнологій: чим він займається?

У Криму на базі Кримського федерального університету (КФУ) створений Інститут медіакомунікацій, медіатехнологій та дизайну. Роботу свою він розпочав 1 січня 2021 року. Крим. Реалії розпитали експертів про те, які завдання ставить перед собою цей закладю

Керівництво інституту ставить перед собою амбітні цілі щодо виведення своїх випускників на рівень міжнародного медіатовариства.

«Серед основних завдань інституту можна виділити два. Перше ‒ покращити якість підготовки студентів настільки, щоб вони були конкурентоспроможними не тільки на національному медіаринку, але й у міжнародній медіаспільноті. Зробити потрібно так, щоб ефект від роботи наших випускників приносив користь тут, у регіоні. Щоб Крим потрапляв у світовий порядок денний зі своїми найкращими досягненнями, ставав привабливим для інвесторів і туристів», ‒ розповіла в інтерв'ю «Крымской газете» директор інституту Любов Савченко.

На думку московського політолога Олексія Живова, який переїхав до Криму, у століття інформатизації професії, пов'язані з медіапростором, будуть затребувані.

«Кримський федеральний університет відповідає загальноросійським трендам і вводить в освітній процес предмети й дисципліни, потрібні на ринку, які зокрема можуть стати основами платного навчання студентів. Хоча особисто я досі не зустрічав жодної серйозної російськомовної роботи, наприклад, з дослідженням соціальних мереж, як соціального, політичного та у першу чергу звичайно комерційного феномена, але сподіваюся, що випускники кримських ВНЗ такі роботи напишуть. В епоху інформатизації, розвитку інформаційних технологій, соціальних мереж ‒ звичайно ж, такі професії, які будуть отримувати в новому інституті, будуть потрібні», ‒ поділився своєю думкою з Крим.Реалії політолог.

За словами кримського активіста Олексія Єфремова, випускники інституту потрібні для подальшого розвитку російської пропаганди в Криму.

«Звичайно ж, як бенефіціара найпопулярнішої спільноти університету ‒ «Типовий КФУ» мене не обійшли стороною ці новини. Але, як рідко буває, я не помітив, щоб наші передплатники виявили негатив щодо реорганізації їх філологічних факультетів і в режимі очікування й цікавості спостерігають за змінами, які відбуваються. З позитивних моментів ‒ це, безумовно, нове просторе та світле приміщення для вишу.

Величезні бюджети виділяються на зомбування та пропаганду

З поганих новин ‒ зараз величезні бюджети виділяються на зомбування та пропаганду, зокрема й через місцеві ЗМІ, тому деякі випускники вже отримують заповітне робоче місце за скромні 20-30 тисяч рублів на місяць. Але більшість поповнять лави безробітних. Втім, я щиро бажаю творчих успіхів новій структурі, бажаю максимально позбутися бюрократії та зайвого чиновницького апарату, залучати не тільки провладних лекторів і викладачів, формувати у хлопців світогляд, прищеплювати норми журналістської етики та стандартів, критичне мислення й тягу до саморозвитку та широти мислення», ‒ розповів Крим.Реалії активіст.

Журналісти чи пропагандисти?

Кримський активіст Павло Степанченко в коментарі Крим.Реалії повідомив, що в Криму немає такої масштабної потреби в медіафахівцях, щоб створювати окремий медіаінститут.

«У центрі зайнятості вакансій для медіафахівців немає, є вакансії для економістів, сантехніків, будівельників. Однак можна зробити висновок, що будуть навчати студентів, з яких добиратимуть пропагандистів. На кого працюють ЗМІ у Криму? Очевидно, що на чинну владу, певно, потрібні кадри для інформаційної брехні, що прославляє шлях «великого керманича» та організованого політичного угруповання «Единая Россия». Це якась розумна голова додумалася ‒ створити цілий подібний інститут? Куди ці студенти підуть працювати? Запитання залишається відкритим, у такому масовому штампуванні журналістів немає потреби», ‒ повідомив Крим.Реалії активіст.

Кримський журналіст Рагім Гумбатов у коментарі Крим.Реалії висловив сумнів у доцільності відкриття нового інституту в умовах зростання дефіциту робочих місць для фахівців з вищою освітою.

«Треба, напевно, починати з того, що в Росії налічується близько трьох тисяч вишів, в яких навчаються десь п'ять мільйонів студентів. Деякі експерти вважають, що це перебір. З урахуванням того факту, що промисловість та економіка країни не в найкращому стані, така кількість вищих навчальних закладів і студентів насправді здається зайвою. Адже всіх цих випускників треба ще забезпечити роботою, відповідною до набутої професії. Тим більше нещодавно Путін говорив про необхідність ліквідації або об'єднання зайвих вишів. Медіафахівці, можливо, і непоганий вибір для майбутніх абітурієнтів, однак, у ситуації, що склалася, питання пошуку роботи після завершення навчання залишається досить актуальним, і тому створення нового інституту з підготовки цих фахівців потрапляє під те саме питання потрібності вишу», ‒ поділився своєю думкою журналіст.

Електорат Росії зникає, треба ростити новий

Активіст громадського руху «Вільний Крим» Решад Меметов вважає, що новий медіаінститут стане кузнею кадрів для російської пропаганди в Криму.

«При Радянському Союзі в Сімферополі було військове політучилище, де теж готували військових пропагандистів. Але зараз час інформаційних війн, у які залучене цивільне населення. Росія ці війни програє, все більше занурюючись у світову ізоляцію. Тому на пропаганду та підготовку пропагандистів виділяються величезні гроші, створюються нові інститути. Ось і замість військового училища в Сімферополі відкрили медіаінститут. У Кремлі розуміють, що їхній електорат зникає, а значить необхідно робити ставку на молодь, а що може бути краще в цій справі, ніж із самої молоді готувати пропагандистів? Так що в інституту будуть і нові будівлі, і нове обладнання, і гранти ‒ все це інвестиції в продовження чинної в Росії системи», ‒ вважає Меметов.

Наказом ректора КФУ Андрія Фалалеєва на посаду заступника директора з навчально-виховної та виховної роботи нового інституту призначений Олександр Тимохін, кандидат філософських наук, доцент. Кандидат економічних наук, доцент Ервін Мусаєв (екскерівник проросійського телеканалу «Миллет») став заступником директора з розвитку медіапроєктів. Кандидатка культурології, доцентка Діана Первих очолила кафедру журналістики та медіакомунікацій. Також за розпорядженням директора заступником з розвитку проєктів та грантової діяльності призначена професорка, докторка економічних наук Діана Буркальцева, а заступником з науково-дослідної діяльності ‒ професорка, докторка філологічних наук Анжела Шиліна.

У матеріалі в процитованих висловлюваннях експертів використовується термінологія, вживана на окупованому Росією півострові.

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