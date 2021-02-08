У Латвії на рік заборонили ретрансляцію телеканалу «Росія РТР»

Національна рада електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії на рік заборонила ретрансляцію телеканалу «Росія РТР».

Зазначається, що рішення було ухвалене через виявлені порушення законодавства, пов’язані з розпалюванням ненависті, підбурюванням до насильства та провокацією воєнного конфлікту.

Заборона набуде чинності 15 лютого, таким чином, кабельні оператори матимуть тиждень на те, щоб вилучити канал зі своїх пакетів.

У NEPLP нагадали, що востаннє ретрансляцію «Росія РТР» забороняли на три місяці у 2019 році.

«Програмам, що розпалюють ненависть і закликають до війни, немає місця на території Латвії. «Росія РТР», яка вважається головним телевізійним каналом пропаганди Кремля, перетнула всі кордони, і ми захищали, захищаємо та захищатимемо свій інформаційний простір і в майбутньому», – заявив голова ради.

Вказано, що телеканал зареєстрований у Швеції. Рішення було ухвалене відповідно до процедури, встановленої Директивою про аудіовізуальні медіапослуги Європейського Союзу. Про нього рада повідомила власне телеканал, Європейську комісію та шведського регулятора засобів масової інформації.

Як зазначається, одне з порушень виявили у програмі «60 хвилин», яка вийшла в ефір 10 липня 2020 року.

«Під час шоу учасники дискусії та ведуча шоу Ольга Скабєєва називає Україну терористичною країною, а її колишнього президента Петра Порошенка – терористом. Оцінюючи опис програми в цілому, можна зробити висновок, що вона зневажливо ставиться до українського народу. З огляду на те, що жоден із названих суб’єктів не був офіційно визнаний терористом, а також зневажливе ставлення ведучої та учасників до українців, шоу демонструє ознаки розпалювання ненависті», – повідомив регулятор.

Ще одне порушення, яке стосувалося України, виявили у програмі «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» від 6 грудня 2020 року. Як повідомляє регулятор, під час ефіру звучали заклики до війни та висловлювалася думка, що «було б краще, якби Радянський Союз був збережений». Окрім того, Соловйов неодноразово висловлювався «дуже агресивними, ворожими, образливими та грубими словами на адресу гостей програми, які представляли українську сторону та українців».

«Прозвучала фраза: «Ви [українці], ви нацистська мерзота. Захід ніколи не буде запроваджувати санкції проти вас [України], але я сподіваюся, що ми [Росія] запровадимо санкції проти вас, і тоді ви насправді затремтите», – мовиться у повідомленні NEPLP.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.