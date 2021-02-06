«Путіну нікуди тікати». Кримська дача не сховає президента Росії від протестів?

Басейни з морською водою, вертолітний майданчик прямо в морі, критий татамі та льодовий палац – усе це є на дачі Володимира Путіна в окупованому Криму. Президент Росії зайняв одразу дві резиденції поблизу селища Олива, які до анексії перебували в розпорядженні українського Державного управління справами. Навколо маєтку звели паркан заввишки шість метрів. Він перегородив краєвид на Чорне море з південнобережного шосе. Сусідом Путіна по дачі став голова ФСБ Олександр Бортников. Чому кримська дача, що виглядає як фортеця, не сховає Путіна від російських протестів – читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Між Форосом і Ялтою, у колишньому селищі Мухалатка, розташувались чотири державні дачі – №6, №8, №9 та №10. З радянських часів сюди приїжджає політична еліта. У цих місцях відпочивали перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов, другий, третій та четвертий українські президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович. До російської анексії півострова дачі було видно з південнобережної траси. Жоден політик тоді не постраждав. Тепер близько 700 метрів уздовж шосе закриті парканом. Він шість метрів заввишки та весь у камерах відеоспостереження.

Пане президенте! Кажуть, це – ваша дача. Невже вам їх не вистачає?

«Пане президенте! Кого та від яких звірів треба захищати за допомогою цієї конструкції? Кажуть, це – ваша дача. Невже вам їх не вистачає?» – запитує житель Ялти Олег Мещеряков, проїжджаючи повз паркан.

Російське видання «Проєкт» провело розслідування і з’ясувало, що Володимир Путін зайняв одразу дві державні дачі – шосту та восьму. Тут для президента Росії, так само, як поруч із маєтком під Геленджиком, зводять льодовий палац.

«Це викликає велике здивування, оскільки летіти з Оливи до Геленджика вертольотом максимум дві години. Можна полетіти й пограти, але президент Росії каже, що він – зайнята людина. Йому нема коли дивитися фільми про власні палаци. У нього якась мегаломанська пристрасть до хокею», – сказала Радіо Свобода журналістка-розслідувачка видання «Проєкт» Катерина Резнікова.

У Путіна замашки фараона, падишаха. Покрасуватися перед своїм оточенням, перед самим собою – це психологічно дуже важливо

На дачі Путіна, прямо у морі, збудували вертолітний майданчик. Працівники резиденцій розповіли виданню «Проєкт», що для російського президента реконструювали басейни, а на місці тенісного корту звели татамі. Навіщо Путіну кримська дача, коли є сочинська резиденція «Бочаров ручей» і так званий «палац» під Геленджиком – ми поцікавилися в політологині з Криму Євгенії Горюнової.

«У Путіна замашки фараона, падишаха. Покрасуватися перед своїм оточенням, перед самим собою – це психологічно дуже важливо: «Я все можу, де завгодно побудувати будь-яку резиденцію, якісь гості до мене приїдуть – політики з європейських країн. Я їм покажу свою могутність». Звісно, Меркель (канцлерка Німеччини – ред.) та Макрон (президент Франції – ред.) не приїдуть, але все одно відчуття власної могутності дуже характерне для людей певного психологічного типу», – сказала Горюнова.

За часів Ющенка ми ходили на пляж. А зараз туди взагалі не пройдеш

Сусід Путіна із західної сторони – російський експрем’єр Дмитро Медведєв. Він теж займає дві державні дачі (№9 та №10) та витрачає десятки мільйонів рублів на їх реконструкцію – з’ясувало видання «Проєкт». Медведєву дісталася дача, де відпочивав третій український президент Віктор Ющенко. Більшість кримчан за нього не голосували, але колишні сусіди про нього гарної думки.

«За часів Ющенка ми ходили на пляж. Хоч на дорозі та в лісі стояли пости спецсил та міліції, ми могли спокійно пройти на узбережжя і купатися в морі. А зараз туди взагалі не пройдеш. Нижня частина дороги повністю закрита», – розповів журналістам житель селища Олива Сергій Кабак.

Зі східної сторони від маєтку Путіна розташований будинок відпочинку ФСБ. До анексії це був санаторій «Таврія», що належить українському олігарху Ігорю Коломойському. Після реконструкції тут зупиняється голова ФСБ Олександр Бортников. Сусідів по кримській дачі – Путіна та Бортникова – російський опозиціонер Олексій Навальний назвав замовниками свого отруєння.

Операція організована головою ФСБ Бортниковим, а він ніколи б не наважився зробити це без наказу Путіна

«Операція такого масштабу і такої тривалості не може бути організована ніким, окрім як головою ФСБ Бортниковим, а він ніколи б не наважився зробити це без наказу Путіна», – заявив російський опозиціонер.

Навколо кримських дач Путіна та Медведєва встановили охоронну зону завширшки один кілометр. До неї повністю потрапила Олива, яку називають «дачним селищем КДБ». Серед місцевих жителів – колишні співробітники дев’ятого управління спецслужби, що охороняло радянських лідерів. Тепер Федеральна служба охорони не дає людям переоформити власність за російськими законами. Вони не можуть ні продати, ні подарувати, ні заповісти свої землі та будинки.

«2014 року нам говорили, що всі українські держакти на землю надалі діятимуть, але сьогодні ми не можемо отримати реєстрацію», – каже місцевий житель Сергій Матюх.

Федеральна служба охорони забороняє оформити спадок – будинок 1917 року. Тут ще державних дач не було, а будинок вже стояв

«2014 року помер мій дід. Від нього мені дістався будинок. Успадкувати його не дають – Федеральна служба охорони забороняє. Пишуть, що мій будинок розташований в охоронній зоні об'єктів (дач Путіна та Медведєва – ред.), тож реєстрації не підлягає. Будинок 1917 року. Тут ще державних дач не було, а будинок вже стояв», – розповідає кримчанин Ігор Петренко.

Проти Путіна чи ФСБ місцеві не кажуть жодного поганого слова. У своїх бідах звинувачують Федеральну службу охорони. Утім, у цілому ставлення кримчан до російської влади змінилося, вважає редактор відділу політики російського видання «Новая газета» Кирило Мартинов.

Взаємна любов Кремля та Севастополя і Криму в цілому закінчується

«Цей роман, взаємна любов Кремля та Севастополя і Криму в цілому закінчується», – каже він.

Цього висновку Мартинов дійшов після акцій на підтримку Навального. 23 січня 2021 року на півострові протестували кілька десятків людей. Радіо Свобода запитало в журналіста, якщо в Росії наростатимуть протести, чи може Путін втекти від них у Крим – як колись Янукович втік у Росію.

У Путіна немає другого Путіна, їхати йому нікуди

«Якраз проблема російського суспільства полягає у тому, що в Путіна немає другого Путіна. Політична боротьба буде жорстокою – це погано. Було б краще, якби Путін, як Янукович, кудись поїхав. У цьому сенсі їхати йому нікуди. Я не думаю, що Крим – це цитадель путінізму», – відповів Мартинов.

Незалежні соціологічні служби в анексованому Криму відкрито не працюють. За даними українського МЗС, з 2014 року на півострів переїхали пів мільйона росіян. Тож достеменно настрої корінних кримчан невідомі.