Резніков: Росія «захищає» людей в ОРДЛО від пенсій і обмежує кримчанам доступ до ліків

Окупаційні адміністрації на Донеччині та Луганщині обмежують доступ мешканців цих територій до пенсійних виплат, на які вони мають право як громадяни України. Про це віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резніков повідомив під час форуму, присвяченого протистоянню України пандемії коронавірусу, 10 лютого.

Міністр вказав на дедалі важче економічне становище на території, підконтрольній бойовикам.

«Величезні борги по зарплатах, закриваються підприємства, ціни стрімко зростають. З 1 лютого на 20-30% підвищені комунальні тарифи, влітку вони зростуть ще на 25-50%. Зараз там проживає офіційно зареєстрованих у нас, в реєстрі Міністерства соціальної політики, в Пенсійному фонді, 272 тисячі пенсіонерів, пенсії яким Україна вчасно і в повному обсязі перераховує на їхні картки в «Ощадному банку», – повідомив він.

Український державний «Ощадбанк», за словами Резнікова, подовжує дію карток жителів окупованих територій, щоб полегшити отримання виплат. Водночас отримати пенсії вони не можуть.

«Росія «захищає» людей від їхніх пенсій. Коли ми просто на КПВВ відкрили відділення «Ощадбанку», з окупаційної адміністрації почали лунати голоси, що це провокації, що люди нібито не вміють користуватися банкоматами, ну це просто ганебно», – прокоментував він.

Водночас в окупованому Криму, за даними міністра, «складна ситуація з ліками».

«Росія, з одного боку, обмежує рух через КПВВ, щоб люди не могли їздити купувати ліки у вільній Україні, а з іншого – російські військові та ФСБ-шники відбирають у людей, як вони кажуть, «нелегальні» ліки на КПВВ», – стверджує Резніков.

Посилаючись на відкриті джерела та дані самих бойовиків на Донбасі, він вказав на в рази вищу смертність від COVID-19 у ОРДЛО, ніж на вільній території України або й у світі.

Читайте також: Росія намагалася легалізувати окупацію під прикриттям пандемії – Резніков

«Окупаційна адміністрація в Донецьку, наприклад, публікує статистику, згідно з якою летальність від ковід 8,6%. Це в 4,5 рази вище, ніж на вільній територій Донеччини і в середньому по Україні. У листопаді-грудні летальність взагалі складала 11%. Тобто кожен дев'ятий помирав від цього захворювання. І це не рахуючи тих, хто помирав від «пневмонії», якою вони теж приховують насправді справжній ковід. У Луганську рівень летальності - 8,7%. Це каже про те, що люди просто не мають можливості отримати елементарну допомогу», – каже урядовець.

Він подякував міжнародним організаціям, таким як ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста, за допомогу жителям окупованих територій. Також, за словами Резнікова, уряд працює над запровадженням додаткового коефіцієнта доплат лікарям, які будуть працювати на прифронтових територіях, коли доступ жителів ОРДЛО до медичної допомоги вдасться розблокувати.

«Практичний крок – зараз нам потрібено, щоб медики, які перебувають вздовж лінії дотику, були спроможні прийняти людей, які будуть перетинати КПВВ, особливо якщо нам вдасться їх розблокувати», – сказав він.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.