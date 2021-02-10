Sputnik V – біологічна чи політична війна Росії?

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Російська вакцина від коронавірусу Sputnik V дає близько 92% захисту – про це свідчать результати, оприлюднені в авторитетному західному науковому журналі Lancet. Проте, експерти зазначають, російська вакцина – це не так медична небезпека, як політична. Чи варто боятися російську Sputnik V? Радіо Донбас.Реалії запитало Любов Цибульську, директорку Групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа центру, та Володимира Курпіту, лікаря-інфекціоніста, старшого викладача школи охорони здоров'я Національного університету «Києво-Могилянська академія»​.



Любов Цибульська: Росія інструменталізує буквально усі явища, в тому числі, й свою вакцину. Вона використовує її як зброю. Ми чітко побачили, що метою Росії є підрив довіри до урядів та послаблення української євроінтеграції.



– Може, це ринкова боротьба?

Росія просуває тезу, що всі інші вакцини погані, а її – хороша. Хоча ми цього не знаємо, бо не закінчився ще третій етап тестування

Любов Цибульська: Якщо ми знаємо, що ця вакцина не є вакциною доведеної ефективності, то ми не можемо стверджувати, шо вона є ефективною. Це те, що Росія вже використовує, – вона просуває тезу, що всі інші вакцини погані, а її – хороша. Хоча ми цього не знаємо, бо не закінчився ще третій етап тестування.



Крім того, риторика Росії щодо інших вакцин також викликає забагато запитань. Росія використовує кожен летальний випадок чи той, де вакцина не спрацювала – як невдачу, показуює як таку геополітичну поразку цих країн та виробників. Відповідно, ми розуміємо, що Росія переслідує політичні мотиви.



– Чому українцям не треба вакцинуватися Sputnik V?

Любов Цибульська: Тому що:

ми не знаємо, що вона є ефективною,

ми воюємо з Росією,

Росія використовує цю тему проти нас в інформаційному полі.

І тому, що вже є вакцина з кращою, доведеною ефективністю від наших західних партнерів – тих, партнерів, які не надсилають свої війська та не вбили 13 тисяч українців.

Є вакцина з кращою, доведеною ефективністю від наших західних партнерів – тих, які не надсилають свої війська та не вбили 13 тисяч українців

Якщо ми купуємо цю вакцину, то і зовні це виглядає, що війни немає. Ми шість років стверджуємо, що треба тиснути та зберігати санкції, тому що скільки наших людей загинуло, а тепер ми беремо вакцину у нашого ворока. Відповідно – то ж тоді навіщо тримати санкції? Давайте Росія буде це використовувати як інструмент.​

Я б тут ще більше говорила, що Росія використовує вакцину як гуманітарну допомогу, яка щоразу перетворюється на інструмент політичного впливу, як це було на початку пандемії.​

Володимир Курпіта: Росія використовує будь-який момент, щоб політизувати його, навіть реєстрація вакцини в Росії відбулася в серпні, за місяць до того, як розпочалася третя фаза клінічних досліджень. Але якщо брати наукову точку зору, то 3 лютого у великому відомому видані Lancet була опублікована стаття про результати перших досліджень російської вакцини, яка була перевірена в тому числі незалежними експертами. І вони визнають, що результати, які представлені, є достовірними. Ефективність вакцини, дійсно, дуже висока, майже 92%.

Є кілька запитань. Наприклад, представлені дані тільки з самої Росії. Водночас, дослідження проводилися в Об’єднаних Арабських Еміратах, Венесуелі та Білорусі, з них даних поки що немає.

Є дві дози, які робляться, вони неоднакові. Перша доза використовується для одного типу віруса, друга – іншого типу. У них різне маркування

Друге – це те, що важливо знати, особливо на непідконтрольних територіях, що дві дози, які робляться, вони неоднакові. Перша доза використовується для одного типу вірусу, друга – іншого типу. У них різне маркування.



Третє – є декілька неспівпадінь, які полягають в тому, що порівнювали групу плацебо і групу вакцинованих, а непередбачувані реакції в групи плацебо були вищими, ніж в групі вакцинованих. Такі речі потребують додаткового вивчення.



І ми повинні розуміти, що результати, які були представлені, представлені зацікавленою стороною. Не було жодної третьої сторони, які б детально оцінили ці дані через це є сумніви у закордонних вчених.

Дуже ризиковано отримувати будь-які біологічні препарати від країни-агресора, оскільки ми не знаємо, що в цих партіях можуть врешті-решт привезти. Нагадаю, що Росія є виробником і хімічної зброї

Проте, я хочу зазначити, дуже ризиковано отримувати будь-які біологічні препарати від країни-агресора, оскільки ми не знаємо, що в цих партіях можуть врешті-решт привезти. , і це ризики для України, як країни, яка потерпає від агресії.



–​ А хто автори цієї статті?



Володимир Курпіта: Російські вчені, які є розробником цієї вакцини. Але сама стаття пройшла піар-оцінку, тобто її оцінювали незалежні експерти.



–​ А чи не могли з ними домовитися, наприклад?



Володимир Курпіта: Ні. Дуже сумнівно купити таку статтю, тому що це роблять реальні люди з різних країн і високою репутацією. Але первинна документація, яка надається, це узагальнена інформація, яку зібрали дослідники.



Україна має припинити дискусії, що російська вакцина буде не ефективною. Тут ризики в іншому. Це питання національної безпеки та політики

Особисто у мене немає сумнівів, що вакцина буде хорошою. Тут ризики в іншому. Україна має припинити дискусії, що російська вакцина буде не ефективною. Тут ризики в іншому. Це питання національної безпеки та політики. І рішення мають прийматися саме в площині безпеки щодо провокацій і стосовно політики.



Що викликає сумніви у багатьох дослідників, – це те, що Росія зобов'язалася та має контракти з 50-ма країнами, проте не було підтверджень, що потужність по виробництву цих вакцин є таким великим. І власне це запитання – чи взагалі вони зможуть виробити таку кількість вакцин, чи ця вакцина буде якісною.

У 2013 році, ще до Революції Гідності, Україна припинила постачання препаратів з Росії через те, російські заводи не могли підтвердити сертифікат належної виробничої якості. Таким чином, на яких заводах вироблятиметься ця вакцина Sputnik V – зараз цієї інформації не має.

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