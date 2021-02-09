«Українці – не кролики, експериментувати не маємо права». Яким препаратом вакцинуватимуть громадян України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує вакцину вже через тиждень і готовий зробити щеплення в прямому ефірі. Західні препарати Pfizer/BioNTech і AstraZeneca в Україні очікують до кінця лютого. А російський «Спутнік V» закуповувати не планують, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Ніякого підтвердження, що «Спутнік V» гарантовано дає результат, немає. Я вважаю, що громадяни України – це громадяни, це люди і, вибачте за таке порівняння, точно не кролики, над ними експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися тільки з тими провідними виробниками вакцин, які затверджені світом», - зазначив президент України.

Володимиру Зеленському відповіла офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова: «На кроликах експериментують менше».

Минулого тижня авторитетний науковий журнал The Lancet опублікував результати третьої фази клінічних досліджень «Спутніка V» – вакцина захищає від тяжкого перебігу COVID-19.

Згідно з планом українського уряду, в країні передбачені чотири етапи вакцинації. В першу хвилю потраплять медики. Далі поетапно вакцинують всіх інших. Закінчити цей процес українські чиновники мають намір до кінця року. Поки що вони щодня звітують: вже домовилися про постачання мільйона доз вакцин різних постачальників. Однак точної дати прибуття – жодної.

«План передбачає отримання достатньої кількості препаратів в необхідні терміни. Ми не маємо ні договорів, ні препарату, ні зрозумілих термінів, коли ми щось будемо мати», – говорить в коментарі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», старший науковий співробітник Інституту ПАГ Академії медичних наук України Борис Донськой.

Ще на початку пандемії коронавірусу Україна приєдналася до міжнародного інструменту рівномірного розподілу вакцин – скорочено COVAX. В рамках цієї програми Київ планує отримати вісім мільйонів доз вакцин. Щоправда, чітких термінів немає. У лютому в Україні очікують 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech, а до початку весни – майже чотири мільйони доз вакцини AstraZeneca.

«Україна використовує всі можливі інструменти надходження цих вакцин в нашу державу. Це і кошти державного бюджету, кошти донорів та партнерів. Це і механізм COVAX, від якого Україна може отримати забезпечення в кількості до 20 відсотків», – зазначає завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заіка.

Договір про постачання вакцин підписали і з китайським виробником Sinovac. Але ефективність цієї вакцини ще не доведена. Якщо випробування будуть успішними, Україна закупить майже два мільйони доз Sinovac. Депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Олександра Устінова каже, що стосовно цієї вакцини є багато питань.

«Враховуючи те, що кожну вакцину потрібно ввести два рази, це трохи менше, ніж на мільйон населення. На 900 тисяч населення. Враховуючи те, що ця вакцина має 50 відсотків ефективності, діліть цю цифру ще на два», – відзначає вона.

Однак голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснює: говорити про ефективність вакцин поки зарано – повинен минути щонайменше рік від початку масової вакцинації. І навіть препарат з 50-відсотковою ефективністю істотно знизив би рівень пандемії в країні.

Бажано, щоб вакцина вже була

«Бажано, щоб вакцина вже була. Україна – одна з небагатьох країн Європейського континенту, яка ще не почала вакцинацію. Але поки у нас синиця в руках, а мріємо про журавля в небі», – каже Лапій.

Ще одна причина для критики – ціна китайської вакцини. Олександра Устінова заявляє, що, згідно з контрактом, Україна заплатить за китайський препарат стільки ж, скільки могла б заплатити за Pfizer. Депутатка стверджує: закупівлі зірвав особисто міністр охорони здоров'я. Мовляв, Україна могла купити вакцину у більш надійних виробників та й ціна могла бути нижчою. Але Максим Степанов нібито наполіг на китайській.

«Цим питанням варто зацікавитися антикорупційним правоохоронним органам. Тому що коли Україну зараз позбавили: а) можливості купити вакцину у кількох виробників; б) купили тільки у одного виробника в невеликій кількості і набагато дорожче, з низькою ефективністю, питання постає: кому це вигідно», – заявила Устінова.

Голова МОЗ ці звинувачення називає безпідставними. «У нас є низка народних депутатів, іноді вони збиваються в цілі політичні сили, у яких все побудовано на брехні і бажанні хайпу», – відповів Степанов.

Згідно зі статистикою, яку 20 січня опублікувала соціологічна група «Рейтинг», більшість українців не хочуть вакцинуватися проти коронавірусу жодною з представлених вакцин. Згідно з планом, усі групи населення будуть вакцинувати від коронавірусу безкоштовно і добровільно. Щоправда, Володимир Зеленський заявив, що для співробітників бюджетних установ попросить уряд зробити вакцинацію обов’язковою.