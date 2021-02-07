«Все, що не є російською вакциною – добре»: Кулеба про переговори щодо вакцини проти COVID-19

Міністерство закордонних справ України допомагає Міністерству охорони здоров’я у питанні отримання вакцин від COVID-19, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він також заявив, що Україна розглядає для своїх потреб вакцини різних виробників, крім російського.

«Я вважаю, що все, що не є російською вакциною, добре. Потреба у вакцині буде шалена. Тому насправді зараз ведеться конкурентна історія, 92% або 89% ефективності – це все медична конкуренція. Будуть, я переконаний, брати в усьому світі будь-яку вакцину, аби лише вона була. Тому що ажіотаж просто шалений», – сказав Кулеба, відповідаючи на запитання щодо доцільності купівлі китайської вакцини.

Напередодні в Китаї регулюючий орган схвалив для використання вакцину виробництва Sinovac Biotech.

Наприкінці грудня в Офісі президента повідомляли, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин.

13 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що створена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина від COVID-19 показала 50% ефективності під час випробувань у Бразилії.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, коментуючи інформацію щодо результатів випробування вакцини у Бразилії на брифінгу 13 січня, зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти.

Він заявив, що ВООЗ вважає ефективність у 50% достатньою для реєстрації вакцини.

Міністерство охорони здоров’я України планує завершити кампанію з вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 до кінця цього року.

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції, постачання почнеться цього місяця.