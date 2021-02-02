Усіх дорослих вакцинувати до кінця літа: як Євросоюз вирішив зупинити коронавірус?

Європейські лідери заявили, що попри повільний початок кампанії із вакцинації проти коронавірусу в ЄС, вони передбачають, що більшість людей будуть вакциновані до кінця літа.

Анґела Меркель, яка очолює уряд найбільшої країни Європейського Союзу – Німеччини, назвала 21 вересня 2021 року датою, до якої німецька система охорони здоров’я запропонує щеплення усім німецьким громадянам.

Вона також наголосила 1 лютого, що на її думку, Євросоюз пішов правильним, хоч і повільнішим шляхом – повних перевірок для затвердження нових вакцин. Натомість, у Великій Британії перші дозволи на застосування вакцин від коронавірусу надали у надзвичайному режимі.

Для масової імунізації необхідно, щоб люди довіряли процесу

На думку Меркель для масової імунізації необхідно, щоб люди довіряли процесу.

Все ж, Євросоюз змушений пояснювати, чому у Великій Британії щеплення змогли почати майже на три тижні раніше і станом на 1 лютого ввели вже близько 10 мільйонів доз, у той час як у найбільших країнах ЄС, у Німеччині – лише майже 2,5 мільйонів, а у Франції – понад 1,5 мільйонів доз вакцини.

У США за даними на 31 січня було введено понад 31 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

«Я вважаю, що європейці також повинні бути більш ефективними у цій справі», – зауважив у понеділок французький президент Еммануель Макрон і додав: «У наступні тижні й місяці ми будемо пришвидшуватися і для нашого населення і щоб допомогти нашим друзям».

А що інші країни?

Питання допомоги країнам, які не змогли закупити вакцин від коронавірусу, гостро порушують фахівці, а також Всесвітня організація охорони здоров'я.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус минулого тижня вчергове заявив про небезпеку так званого «вакцинного націоналізму», тобто намагань урядів окремих країн забезпечити вакцинами насамперед своє населення і навіть створювати перешкоди для експорту вакцин за кордон.

«Вакцинний націоналізм» може в окремі моменти бути вигідний для політиків. Але у перспективі це зашкодить усім. Ми не зможемо зупинити пандемію в окремо взятих країнах», – сказав Тедрос Адганом Ґебреєсус.

Європейський Союз дав зрозуміти, що після щеплення пріоритетних груп у своїх країнах, європейські країни готові розглядати можливість відправки вакцин в інші держави.

ЄС також виділив понад 870 мільйонів євро на фінансування міжнародної програми COVAX, в межах якої вакцини від коронавірусу постачатимуть біднішим країнам.

Наприкінці січня програма COVAX оголосила про надання Україні першої партії – 117 тисяч доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech.

Український уряд оголосив, що веде також переговори про закупівлю інших вакцин і планує розпочати щеплення в лютому.

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