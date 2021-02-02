У той час, як кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі досягла 102 мільйонів, а кількість смертей від цієї недуги перевищила 2,2 мільйона, Всесвітня організація охорони здоров'я, яка займається розслідуванням причин виникнення пандемії коронавірусу, відвідала ринок в Ухані в центральному Китаї, пов'язаний з початком спалаху; Європейський союз схвалив вакцину Oxford-AstraZeneca, виробник ліків обіцяв доставити в ЄС ще 9 мільйонів доз; Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що готовий використовувати російську вакцину Sputnik-V, якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вважатиме її «безпечною та ефективною»; Пакистан отримав першу партію китайської вакцини SinoPharm. (Автор: Стюарт Грір, відео: AP, AFP, Reuters)