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21 січня 2021, Київ 14:14
Фотогалереї

Як у Криму стартувала «масова» вакцинація від COVID-19 (фотогалерея)

18 грудня 2021 року підконтрольна Росії влада окупованого українського Криму запропонувала жителям вакцинуватися від COVID-19 російською вакциною Sputnik V. Однак багато кримчан поки не поспішають робити щеплення. У «Міністерстві охорони здоров'я Криму» нагадали, що вакцинація здійснюється в два етапи «виключно на добровільній основі». Імена жителів, які бажають зробити щеплення, будуть заносити у попередні списки.

Також підконтрольна Кремлю віцепрем’єрка російського уряду Криму Олена Романовська назвала категорії людей, яким не рекомендується робити щеплення від COVID-19 російською вакциною Sputnik V.

Вона стверджує, що вакцинуватися можуть громадяни старші за 18 років, у яких немає захворювань аутоімунної системи. За її словами, не рекомендується робити щеплення «вагітним жінкам і тим, які годують» дітей грудьми.

Раніше підконтрольний Кремлю голова «Мінохоронздоров'я Криму» Олександр Остапенко повідомляв, що більше від сотні пацієнтів, які лікуються від коронавірусної інфекції, перебувають у «важкому і вкрай важкому стані».

Дані російського уряду Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, в тому числі інформацію про інфікування серед російських військових і спецслужб.

Як проходив перший етап вакцинації російською вакциною Sputnik V у поліклініці при Сімферопольській клінічній лікарні – дивіться у фотогалереї проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Медсестра і пацієнт перед початком вакцинації від COVID-19 у поліклініці при Сімферопольській клінічній лікарні
1 Медсестра і пацієнт перед початком вакцинації від COVID-19 у поліклініці при Сімферопольській клінічній лікарні
Перший компонент російської вакцини Gam-COVID-Vac (торгова марка Sputnik V). Вакцинація здійснюється в два етапи з інтервалом у 21 день
2 Перший компонент російської вакцини Gam-COVID-Vac (торгова марка Sputnik V). Вакцинація здійснюється в два етапи з інтервалом у 21 день
Перед вакцинацією кожен повинен пройти загальний медогляд: у пацієнта не повинно бути ознак інфекційних хвороб або загострення хронічних захворювань
3 Перед вакцинацією кожен повинен пройти загальний медогляд: у пацієнта не повинно бути ознак інфекційних хвороб або загострення хронічних захворювань
Далі пацієнт заповнює документи про згоду вакцинуватися
4 Далі пацієнт заповнює документи про згоду вакцинуватися
Підготовка до використання першого компонента вакцини
5 Підготовка до використання першого компонента вакцини
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Медсестра робить щеплення. Після процедури пацієнт повинен очікувати близько 30 хвилин, щоб лікар простежив за станом його самопочуття
7 Медсестра робить щеплення. Після процедури пацієнт повинен очікувати близько 30 хвилин, щоб лікар простежив за станом його самопочуття
На наступний день після ін&#39;єкції деякі пацієнти скаржилися на жар і слабкість
8 На наступний день після ін'єкції деякі пацієнти скаржилися на жар і слабкість
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Пацієнту видається спеціальна пам&#39;ятка про поведінку після вакцинації
10 Пацієнту видається спеціальна пам'ятка про поведінку після вакцинації
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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