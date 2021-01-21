18 грудня 2021 року підконтрольна Росії влада окупованого українського Криму запропонувала жителям вакцинуватися від COVID-19 російською вакциною Sputnik V. Однак багато кримчан поки не поспішають робити щеплення. У «Міністерстві охорони здоров'я Криму» нагадали, що вакцинація здійснюється в два етапи «виключно на добровільній основі». Імена жителів, які бажають зробити щеплення, будуть заносити у попередні списки.
Також підконтрольна Кремлю віцепрем’єрка російського уряду Криму Олена Романовська назвала категорії людей, яким не рекомендується робити щеплення від COVID-19 російською вакциною Sputnik V.
Вона стверджує, що вакцинуватися можуть громадяни старші за 18 років, у яких немає захворювань аутоімунної системи. За її словами, не рекомендується робити щеплення «вагітним жінкам і тим, які годують» дітей грудьми.
Раніше підконтрольний Кремлю голова «Мінохоронздоров'я Криму» Олександр Остапенко повідомляв, що більше від сотні пацієнтів, які лікуються від коронавірусної інфекції, перебувають у «важкому і вкрай важкому стані».
Дані російського уряду Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, в тому числі інформацію про інфікування серед російських військових і спецслужб.
Як проходив перший етап вакцинації російською вакциною Sputnik V у поліклініці при Сімферопольській клінічній лікарні – дивіться у фотогалереї проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Також підконтрольна Кремлю віцепрем’єрка російського уряду Криму Олена Романовська назвала категорії людей, яким не рекомендується робити щеплення від COVID-19 російською вакциною Sputnik V.
Вона стверджує, що вакцинуватися можуть громадяни старші за 18 років, у яких немає захворювань аутоімунної системи. За її словами, не рекомендується робити щеплення «вагітним жінкам і тим, які годують» дітей грудьми.
Раніше підконтрольний Кремлю голова «Мінохоронздоров'я Криму» Олександр Остапенко повідомляв, що більше від сотні пацієнтів, які лікуються від коронавірусної інфекції, перебувають у «важкому і вкрай важкому стані».
Дані російського уряду Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, в тому числі інформацію про інфікування серед російських військових і спецслужб.
Як проходив перший етап вакцинації російською вакциною Sputnik V у поліклініці при Сімферопольській клінічній лікарні – дивіться у фотогалереї проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
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